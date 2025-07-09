Військовий пояснив, чому Росія масово атакує ТЦК

Працівники ТЦК перевіряють документи у чоловіка. Ілюстративне фото: ukr.radio

Український військовослужбовець Єгор Чечеринда прокоментував останні атаки російських військ на Територіальні центри комплектування (ТЦК) у різних регіонах України. За словами військового ЗСУ, ці удари свідчать про те, що Росія відчуває загрозу.

Про це Єгор Чечеринда сказав в ефірі Ранок.LIVE у середу, 9 липня.

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На думку військового, якщо російські окупанти почали атакувати українські військкомати — це означає, що ворог відчуває реальну загрозу й Україна все робить правильно.

Єгор Чечеринда пояснив, що атаки по ТЦК — спроба не лише залякати людей, а й знищити бази даних, які мають величезне значення для оборони та мобілізації.

"Якщо ворог почав бити по ТЦК, то значить, він відчуває реальну загрозу від роботи ТЦК. Значить всі ці фейки про бусики не працюють. Значить, ТЦК відбирають людей, триває рекрутинг, людей мобілізують і поповнюють втрати на фронті. Для ворога це чуттєва тема, якщо він зайнявся цим настільки методично", — пояснив Чечеринда.

Зокрема, військовий зауважив, що формат пересувних Територіальних центрів комплектування, на які планують перейти, не означає "ловлю" людей на вулицях. За його словами, це просто "зміна пунктів постійної дислокації з міркувань безпеки".

"Щодо мобільних пересувних ТЦК. Я впевнений, що не йдеться про те, що будуть бусики їздити по місту та когось там ловити. Це буде релоковано ТЦК в приховані місця і з регулярною зміною місця дислокації. Тобто ТЦК працюватимуть місяць в одному місці, місяць в іншому, я так думаю", — зазначив військовослужбовець.

Крім того, він обурився зростанням довіри до Telegram-каналів, адже ще два роки тому близько 52% громадян довіряли неофіційним джерелам, а зараз — 70%.

Нещодавно Командування Сухопутних військ ЗСУ звернулося до українців на тлі останніх атак РФ на ТЦК.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують атакувати українські ТЦК. Відтак, у понеділок, 7 липня, загарбники обстріляли територію Запорізького обласного ТЦК.