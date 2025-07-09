Военный объяснил, почему Россия массово атакует ТЦК

Работники ТЦК проверяют документы у мужчины. Иллюстративное фото: ukr.radio

Украинский военнослужащий Егор Чечеринда прокомментировал последние атаки российских войск на Территориальные центры комплектования (ТЦК) в разных регионах Украины. По словам военного ВСУ, эти удары свидетельствуют о том, что Россия чувствует угрозу.

Об этом Егор Чечеринда сказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 9 июля.

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По мнению военного, если российские оккупанты начали атаковать украинские военкоматы — это значит, что враг чувствует реальную угрозу и Украина все делает правильно.

Егор Чечеринда объяснил, что атаки по ТЦК — попытка не только запугать людей, но и уничтожить базы данных, которые имеют огромное значение для обороны и мобилизации.

"Если враг начал бить по ТЦК, то значит он чувствует реальную угрозу от работы ТЦК. Значит все эти фейки про бусики не работают. Значит ТЦК отбирают людей, продолжается рекрутинг, людей мобилизуют и пополняют потери на фронте. Для врага это чувствительная тема, если он занялся этим настолько методично", — объяснил Чечеринда.

В частности, военный отметил, что формат передвижных Территориальных центров комплектования, на которые планируют перейти, не означает "ловлю" людей на улицах. По его словам, это просто "изменение пунктов постоянной дислокации из соображений безопасности".

"Относительно мобильных передвижных ТЦК. Я уверен, что речь не идет о том, что будут бусики ездить по городу и кого-то там ловить. Это будет релоковано ТЦК в скрытые места, и с регулярной сменой места дислокации. То есть ТЦК будут работать месяц в одном месте, месяц в другом, я так думаю", — отметил военнослужащий.

Кроме того, он возмутился ростом доверия к Telegram-каналам, ведь еще два года назад около 52% граждан доверяли неофициальным источникам, а сейчас — 70%.

Недавно Командование Сухопутных войск ВСУ обратилось к украинцам на фоне последних атак РФ на ТЦК.

Напомним, что российские оккупанты продолжают атаковать украинские ТЦК. Так, в понедельник, 7 июля, захватчики обстреляли территорию Запорожского областного ТЦК.