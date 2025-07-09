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Главная ТЦК Военный назвал процент фейковых скандалов с ТЦК

Военный назвал процент фейковых скандалов с ТЦК

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 17:39
Военный прокомментировал скандалы с ТЦК
Граждане в ТЦК. Фото: ЖОТЦК

Заместитель начальника 4-го центра рекрутинга Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Швайка прокомментировал скандалы с ТЦК и последние удары РФ по украинским военкоматам. Военный отметил, что большинство громких скандалов с ТЦК — это фейки.

Об этом Игорь Швайка сказал в эфире День.LIVE в среду, 9 июля.

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Военный прокомментировал скандалы с ТЦК

По словам представителя Сил ТрО, только 7-9% громких скандалов с ТЦК оказались правдивыми, все остальное — фейки.

В то же время Швайка заявил, что атаки России на ТЦК — это продолжение старой тактики запугивания и информационных вбросов, направленных на деморализацию. По его мнению, это необходимо врагу для того, чтобы тыловая часть страны, которая не воюет, сказала: "Да, пошли вы все со своей войной, сдаемся".

Военный также отметил, что россияне всегда будут искать среди украинцев слабые звенья — "тех, кто готов за 100 или 500 долларов предать страну". Он считает, что для таких людей должно быть публичное наказание.

"Ничего нового не происходит. Шаги врага — это дезинформация о работе ТЦК, о тех многочисленных нарушениях, которые происходят, о тех издевательствах над людьми, которые происходят. Провели проверку, показали. Из того количества озвученных проблем только 7-9% имеют под собой какое-то основание. А остальные 91-95% являются высосанными из пальца. Для чего они существуют? Для дестабилизации ситуации.

Для этого врагом используются люди, которые могут выполнить работу предателей. Их ищет Россия. За это должно быть наказание, оно должно быть публичным", — объяснил Швайка.

Он подчеркнул, что мы должны постоянно "сшивать, соединять гражданскую и военную часть общества".

Недавно украинский военнослужащий Егор Чечеринда прокомментировал последние атаки РФ на ТЦК.

Ранее Командование Сухопутных войск ВСУ обратилось к украинцам на фоне последних атак РФ на ТЦК.

обстрелы военкомат война в Украине ТЦК и СП Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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