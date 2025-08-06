ТЦК застосовує силу – хто винен

Микола Мельник. Фото: Українське радіо

Силове доставлення до Територіальних центрів комплектування — це особиста проблема тих громадян, які не оновили дані. Директор аналітичної групи "Левіафан", військовий Микола Мельник вважає, що поліція не справилась би із таким завданням.

Про це Мельник заявив в ефірі День.LIVE.

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Чи можуть правоохоронці доставляти ухилянтів до ТЦК

Військовий зауважив, що механізм залучення осіб до війська існує, але його ефективність — під питанням.

"Є іноді перегиби протизаконні, їх можна прибирати. У всьому іншому є правовий механізм, він має бути реалізований. Якщо людина не оновила свої дані і його в певний силовий спосіб доставляють в ТЦК та СП, то це його особисті проблеми", — каже він.

Крім того, Мельник пояснив, що правоохоронці наврядчи зможуть ефективно доставляти ухилянтів до ТЦК без офіційного роз'яснення з боку міністерства.

Нагадаємо, нещодавно Омбудсман пояснив, чи законним є те, що ТЦК застосовують силу.

А адвокат назвав дві реальні причини для затримання громадянина на блокпості.