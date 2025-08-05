Чи мають право ТЦК застосовувати силу

Дмитро Лубінець. Фото з соцмереж Лубінця

Офіс Омбудсмана швидко реагує на всі повідомлення про можливі порушення прав людини під час мобілізаційних заходів з боку представників ТЦК та СП. Кожен випадок ретельно перевіряється.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у вівторок, 5 серпня.

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"Йдеться про незаконне утримання, обмеження свободи й застосування фізичної сили та інші неправомірні дії", — каже він.

Омбудсман наголосив, що навіть під час воєнного стану працівники ТЦК та СП зобов’язані діяти виключно в межах закону. Вони не мають права обмежувати свободу громадян без законних підстав чи застосовувати силу. Примусове доставлення чи утримання можливі лише за рішенням уповноважених органів. Проте громадяни теж мають дотримуватися чинних норм.

"Як Омбудсман я дію у межах своїх повноважень, зокрема надсилаю офіційні звернення до компетентних органів. У разі підтвердження порушень — наполягаю на притягнення винних до відповідальності", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що у ТЦК побили пенсіонера.

А у Рівному працівник залізниці, якого мобілізували на військову службу, попри наявність бронювання, подав позов проти ТЦК.