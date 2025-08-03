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Головна ТЦК Залізничника мобілізували попри бронь — суд ухвалив рішення

Залізничника мобілізували попри бронь — суд ухвалив рішення

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 11:32
У Рівному чоловіка мобілізували попри бронь — що вирішив суд
Судове засідання. Фото: Freepik

У Рівному працівник залізниці, якого мобілізували на військову службу попри наявність бронювання, подав позов проти ТЦК. Рівненський окружний адміністративний суд ухвалив рішення у справі.

Про це йдеться у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі.

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У квітні 2025 року чоловіка мобілізували до лав ЗСУ. Однак на той момент він мав чинну відстрочку від військової служби та був заброньований, як провідник "Пасажирського вагонного депо Чернівців".

Залізничник звернувся до суду із вимогою скасувати незаконну мобілізацію.

У ході суду було встановлено, що на момент призову чоловік дійсно мав відстрочку дією від грудня 2024 року по серпень 2025 року. Тож позивач не підлягав мобілізації. У ТЦК та військовій частині відмовилися подавати зустрічний позов та пояснювати ситуацію.

Зрештою суддя задовольнила позов залізничника. Дії ТЦК було визнано протиправними, а також скасовано наказ про призов позивача на військову службу, зарахування до списків особового складу військової частини, зобов'язавши частину виключити його з цих списків.

Нагадаємо, на Одещині затримали групу чоловіків, які пішки намагалися перетнути кордон.

Крім того, суд ухвалив рішення щодо покарання мешканцю Одещини, який відмовився проходити ВЛК.

суд Рівне мобілізація ТЦК та СП Бронь від мобілізації судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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