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Проводника мобилизовали несмотря на бронь — суд принял решение

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 11:32
В Ровном мужчину мобилизовали несмотря на бронь — что решил суд
Судебное заседание. Фото: Freepik

В Ровном работник железной дороги, которого мобилизовали на военную службу несмотря на наличие бронирования, подал иск против ТЦК. Ровненский окружной административный суд принял решение по делу.

Об этом говорится в решении, которое обнародовали в судебном реестре.

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В апреле 2025 года мужчину мобилизовали в ряды ВСУ. Однако на тот момент он имел действующую отсрочку от военной службы и был забронирован, как проводник "Пассажирского вагонного депо Черновцов".

Железнодорожник обратился в суд с требованием отменить незаконную мобилизацию.

В ходе суда было установлено, что на момент призыва мужчина действительно имел отсрочку действием от декабря 2024 года по август 2025 года. Поэтому истец не подлежал мобилизации. В ТЦК и воинской части отказались подавать встречный иск и объяснять ситуацию.

В конце концов судья удовлетворила иск железнодорожника. Действия ТЦК были признаны противоправными, а также отменен приказ о призыве истца на военную службу, зачислении в списки личного состава воинской части, обязав часть исключить его из этих списков.

Напомним, в Одесской области задержали группу мужчин, которые пешком пытались пересечь границу.

Кроме того, суд принял решение о наказании жителю Одесской области, который отказался проходить ВВК.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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