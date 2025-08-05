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ТЦК применяют силу — Лубинец объяснил, законно ли это

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 22:43
Имеют ли право ТЦК применять силу
Дмитрий Лубинец. Фото из соцсетей Лубинца

Офис Омбудсмана быстро реагирует на все сообщения о возможных нарушениях прав человека во время мобилизационных мероприятий со стороны представителей ТЦК и СП. Каждый случай тщательно проверяется.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во вторник, 5 августа.

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Имеют ли право ТЦК применять силу

"Речь идет о незаконном удержании, ограничении свободы и применении физической силы и других неправомерных действиях", — говорит он.

Омбудсман подчеркнул, что даже во время военного положения работники ТЦК и СП обязаны действовать исключительно в рамках закона. Они не имеют права ограничивать свободу граждан без законных оснований или применять силу. Принудительная доставка или содержание возможны только по решению уполномоченных органов. Однако граждане тоже должны придерживаться действующих норм.

"Как Омбудсман я действую в пределах своих полномочий, в частности направляю официальные обращения в компетентные органы. В случае подтверждения нарушений настаиваю на привлечении виновных к ответственности", — добавил он.

Напомним, недавно сообщалось, что в ТЦК избили пенсионера.

А в Ровно работник железной дороги, которого мобилизовали на военную службу, несмотря на наличие бронирования, подал иск против ТЦК.

война мобилизация Дмитрий Лубинец омбудсмен ТЦК и СП
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
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