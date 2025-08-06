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Главная ТЦК Военный назвал, кто виноват в силовой доставке уклонистов в ТЦК

Военный назвал, кто виноват в силовой доставке уклонистов в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 19:32
ТЦК применяет силу - кто виноват
Николай Мельник. Фото: Украинское радио

Силовая доставка в Территориальные центры комплектования — это личная проблема тех граждан, которые не обновили данные. Директор аналитической группы "Левиафан", военный Николай Мельник считает, что полиция не справилась бы с такой задачей.

Об этом Мельник заявил в эфире День.LIVE.

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Могут ли правоохранители доставлять уклонистов в ТЦК

Военный отметил, что механизм привлечения лиц в армию существует, но его эффективность — под вопросом.

"Есть иногда перегибы противозаконные, их можно убирать. Во всем остальном есть правовой механизм, он должен быть реализован. Если человек не обновил свои данные и его в определенный силовой способ доставляют в ТЦК и СП, то это его личные проблемы", — говорит он.

Кроме того, Мельник пояснил, что правоохранители вряд ли смогут эффективно доставлять уклонистов в ТЦК без официального разъяснения со стороны министерства.

Напомним, недавно Омбудсман объяснил, законно ли то, что ТЦК применяют силу.

А адвокат назвал две реальные причины для задержания гражданина на блокпосте.

полиция военные мобилизация ТЦК и СП уклонисты
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
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