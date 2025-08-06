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Головна ТЦК Перевірки на блокпостах — дві причини доставлення в ТЦК

Перевірки на блокпостах — дві причини доставлення в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 06:30
Блокпости ТЦК - коли з блокпоста можуть доставити в територіальний центр комплектування
На блокпості. Фото: inlviv.in.ua

Якщо у військовозобов'язаного громадянина немає проблем із військовим обліком та усі дані уточнені вчасно, його не можуть затримати на блокпості ТЦК. Існує дві реальні причини для затримання громадянина на блокпості.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть його затримати на блокпості від територіального центру комплектування, якщо у нього в "Резерв+" вказані статуси "на обліку" та "всі дані уточнені вчасно".

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що затримати такого громадянина працівники ТЦК не мають право.

"У вас можуть перевірити документи", — наголосив юрист.

Затримання і доставлення в ТЦК

Айвазян пояснив, кого саме можуть затримати на блокпості ТЦК.

"Щодо затримання та доставлення, то це можливо за умови того, якщо ви перебуваєте у розшуку ТЦК або ж не маєте при собі ВОД", — підкреслив адвокат.

У всіх інших випадках такого громадянина затримувати групи оповіщення ТЦК не можуть.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мають право ТЦК вручати повістки на блокпостах.

Додамо, ми повідомляли про те, що чекає на блокпості ТЦК непридатного до військової служби.

військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані блокпост затримання
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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