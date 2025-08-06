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Главная ТЦК Проверки на блокпостах — две причины доставки в ТЦК

Проверки на блокпостах — две причины доставки в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 06:30
Блокпосты ТЦК - когда с блокпоста могут доставить в территориальный центр комплектования
На блокпосте. Фото: inlviv.in.ua

Если у военнообязанного гражданина нет проблем с военным учетом и все данные уточнены вовремя, его не могут задержать на блокпосте ТЦК. Существует две реальные причины для задержания гражданина на блокпосте.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его задержать на блокпосте от территориального центра комплектования, если у него в "Резерв+" указаны статусы "на учете" и "все данные уточнены вовремя".

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что задержать такого гражданина работники ТЦК не имеют право.

"У вас могут проверить документы", — подчеркнул юрист.

Задержание и доставка в ТЦК

Айвазян объяснил, кого именно могут задержать на блокпосте ТЦК.

"Что касается задержания и доставки, то это возможно при условии того, если вы находитесь в розыске ТЦК или не имеете при себе ВУД", — подчеркнул адвокат.

Во всех остальных случаях такого гражданина задерживать группы оповещения ТЦК не могут.

Напомним, мы ранее писали о том, имеют ли право ТЦК вручать повестки на блокпостах.

Добавим, мы сообщали о том, что ждет на блокпосте ТЦК непригодного к военной службе.

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Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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