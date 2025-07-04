Перевірки на блокпостах — непридатні до служби під час перевірки

Блокпост ТЦК. Фото: "РБК-Україна"

Громадянин, який був визнаний непридатним до військової служби згідно із наказом №402, може бути затриманий на блокпосту територіального центру комплектування. Але мобілізувати його представники ТЦК не зможуть.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Дмитро Мурач.

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Що означає наказ №402

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, що на нього очікуватиме на блокпостах ТЦК, якщо у нього в "Резерв+" вказано "Непридатний згідно із наказом №402".

Юрист Дмитро Мурач пояснив, що саме фіксує наказ №402.

"Непридатний згідно наказу №402" означає, що особа за результатами медичного огляду військово-лікарською комісією (ВЛК) визнана нездатною до військової служби у мирний та воєнний час, згідно з Наказом Міністерства оборони України №402. Це означає, що особа має певні вади, які перешкоджають проходженню військової служби", — зазначив юрист.

Чи можуть мобілізувати на блокпосту ТЦК непридатного

Мурач наголосив, що наявність такого статусу не є автоматичною підставою для затримання на блокпостах або в місті, але не виключає його.

"Єдине що — щодо Вас після перевірки вони не мають права вчиняти будь-які інші дії, пов'язані з мобілізацією", — підкреслив Дмитро Мурач.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мають право ТЦК вручати повістки на блокпостах у 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, без яких документів перетинати блокпост заборонено.