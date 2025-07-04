Проверки на блокпостах - непригодные к службе во время проверки

Непригодный к службе — что ждет на блокпосту ТЦК
Гражданин, который был признан непригодным к военной службе согласно приказу №402, может быть задержан на блокпосту территориального центра комплектования. Но мобилизовать его представители ТЦК не смогут.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Дмитрий Мурач.
Что означает приказ №402
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, что его будет ожидать на блокпостах ТЦК, если у него в "Резерв+" указано "Непригоден согласно приказу №402".
Юрист Дмитрий Мурач объяснил, что именно фиксирует приказ №402.
"Непригоден согласно приказу №402" означает, что лицо по результатам медицинского осмотра военно-врачебной комиссией (ВВК) признано неспособным к военной службе в мирное и военное время, согласно Приказу Министерства обороны Украины №402. Это означает, что лицо имеет определенные недостатки, которые препятствуют прохождению военной службы", — отметил юрист.
Могут ли мобилизовать на блокпосту ТЦК непригодного
Мурач отметил, что наличие такого статуса не является автоматическим основанием для задержания на блокпостах или в городе, но не исключает его.
"Единственное что — в отношении Вас после проверки они не имеют права совершать любые другие действия, связанные с мобилизацией", — подчеркнул Дмитрий Мурач.
Напомним, мы ранее писали о том, имеют ли право ТЦК вручать повестки на блокпостах в 2025 году.
Добавим, мы сообщали о том, без каких документов пересекать блокпост запрещено.
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