Проверки на блокпостах - непригодные к службе во время проверки

Блокпост ТЦК. Фото: "РБК-Україна"

Гражданин, который был признан непригодным к военной службе согласно приказу №402, может быть задержан на блокпосту территориального центра комплектования. Но мобилизовать его представители ТЦК не смогут.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Дмитрий Мурач.

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Что означает приказ №402

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, что его будет ожидать на блокпостах ТЦК, если у него в "Резерв+" указано "Непригоден согласно приказу №402".

Юрист Дмитрий Мурач объяснил, что именно фиксирует приказ №402.

"Непригоден согласно приказу №402" означает, что лицо по результатам медицинского осмотра военно-врачебной комиссией (ВВК) признано неспособным к военной службе в мирное и военное время, согласно Приказу Министерства обороны Украины №402. Это означает, что лицо имеет определенные недостатки, которые препятствуют прохождению военной службы", — отметил юрист.

Могут ли мобилизовать на блокпосту ТЦК непригодного

Мурач отметил, что наличие такого статуса не является автоматическим основанием для задержания на блокпостах или в городе, но не исключает его.

"Единственное что — в отношении Вас после проверки они не имеют права совершать любые другие действия, связанные с мобилизацией", — подчеркнул Дмитрий Мурач.

Напомним, мы ранее писали о том, имеют ли право ТЦК вручать повестки на блокпостах в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, без каких документов пересекать блокпост запрещено.