Відстрочки припинять дію з 9 листопада — яка причина та що робити далі

Чоловіки чекають в черзі до ТЦК для оновлення даних. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні всі надані документи про надання відстрочки від мобілізації втратять свою чинність з 9 листопада. Надалі у разі потреби її необхідно буде продовжувати заново.

Про це повідомив речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

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Відстрочки від мобілізації надають на термін максимум 90 днів. Проте, вони все одно втратять чинність 9 листопада, навіть якщо людина оформила її у вересні чи жовтні.

Це пов'язано з новим указом президента про продовження строку мобілізації. Речник Полтавського ТЦК та СП пояснив, що чоловікам потрібно буде заново робити відстрочку або ж вона подовжиться через єдиний державний реєстр. Проте, це не відбувається автоматично, тож військовозобов'язаним все одно потрібно буде самостійно подбати про повторне отримання відстрочки.

Для цього можна подати на розгляд комісії заяву у паперовій або електронній формі, наприклад через додаток "Резерв+".

"У разі продовження строку мобілізації, перевірка підстав на відстрочку здійснюється за допомогою єдиного державного реєстру призовників та резервістів", — додав Роман Істомін.

У випадках, коли неможливо перевірити дані військовозобов'язаного через реєстр для надання відстрочки, ТЦК та СП має повідомити людину про необхідність надання потрібних документів.

Що буде, якщо відмовляти надати відстрочку знову

У разі відмови у наданні відстрочки військовозобов'язаного мають направити на медичний огляд, щоб визначити, чи підлягає його стан здоров'я до військової служби.

Нагадаємо, у статті нещодавно ми пояснювали, як оформити відстрочку по догляду за рідними без довідки МСЕК. А також називали законні причини для ТЦК у відмові на оформлення відстрочки.