Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Отсрочки "сгорят" 9 ноября, даже если они свежие — нюансы от ТЦК arrow

Отсрочки "сгорят" 9 ноября, даже если они свежие — нюансы от ТЦК

25 сентября 2024 14:49
Анастасия Постоенко - Редактор
Отсрочки прекратят действие с 9 ноября — какая причина и что делать дальше
Мужчины ждут в очереди в ТЦК для обновления данных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Анастасия Постоенко - Редактор

В Украине все документы о предоставлении отсрочки от мобилизации утратят свою силу с 9 ноября. В дальнейшем при необходимости ее необходимо будет продлевать заново.

Об этом сообщил представитель областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Читайте также:

Почему отсрочки сгорят 9 ноября

Отсрочки от мобилизации предоставляются на срок максимум 90 дней. Однако они все равно утратят силу 9 ноября, даже если человек оформил ее в сентябре или октябре.

Это связано с новым указом президента о продлении срока мобилизации. Спикер Полтавского ТЦК и СП объяснил, что мужчинам нужно будет заново делать отсрочку или она продлится через единый государственный реестр. Однако это не происходит автоматически, поэтому военнообязанным все равно нужно будет самостоятельно позаботиться о повторном получении отсрочки.

Для этого можно подать на рассмотрение комиссии заявление в бумажной или электронной форме, например через приложение "Резерв+".

"В случае продления срока мобилизации проверка оснований на отсрочку осуществляется с помощью единого государственного реестра призывников и резервистов", — добавил Роман Истомин.

В случаях, когда невозможно проверить данные военнообязанного через реестр для предоставления отсрочки, ТЦК и СП должны уведомить человека о необходимости предоставления нужных документов.

Что будет, если откажут предоставить отсрочку снова

В случае отказа в предоставлении отсрочки военнообязанного должны направить на медицинское освидетельствование, чтобы определить, подлежит ли его состояние здоровья военной службе.

Напомним, в статье недавно мы объясняли, как оформить отсрочку по уходу за родными без справки МСЭК. А также называли законные причины для ТЦК в отказе от оформления отсрочки.

Украина мобилизация отсрочка ТЦК и СП военно-учетный документ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:59 Цены на электроэнергию вырастут с 1 октября — регулятор одобрил повышение

15:58 В Одессе перекрыли очередную схему для уклонистов — подробности, фото

15:53 Финансировали агентуру РФ в Украине — раскрыли сеть подпольных брокеров Webmoney

15:51 В Центре нацсопротивления рассказали, как на Луганщине зомбируют школьников

15:32 Летняя жара отходит — прогноз погоды во Львове на завтра

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

15:27 Израиль снова нанес авиаудары по Ливану — есть погибшие

15:27 В Одессе высшие священники УПЦ МП готовят переход в ПЦУ

15:26 ТЦК подал в розыск — что делать военнообязанному гражданину

14:59 Подоляк объяснил, как предотвратить удары оккупантов по украинским АЭС

14:57 Кому в Одессе платят 50 тысяч — названы самые дорогие вакансии

15:59 Цены на электроэнергию вырастут с 1 октября — регулятор одобрил повышение

15:58 В Одессе перекрыли очередную схему для уклонистов — подробности, фото

15:53 Финансировали агентуру РФ в Украине — раскрыли сеть подпольных брокеров Webmoney

15:51 В Центре нацсопротивления рассказали, как на Луганщине зомбируют школьников

15:32 Летняя жара отходит — прогноз погоды во Львове на завтра

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

15:27 Израиль снова нанес авиаудары по Ливану — есть погибшие

15:27 В Одессе высшие священники УПЦ МП готовят переход в ПЦУ

15:26 ТЦК подал в розыск — что делать военнообязанному гражданину

14:59 Подоляк объяснил, как предотвратить удары оккупантов по украинским АЭС

14:57 Кому в Одессе платят 50 тысяч — названы самые дорогие вакансии

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Text

13:58 Офицер ВСУ отреагировал на заявление Безуглой о создании новых плацдармов РФ

Text

13:01 Отмена встречи Зеленского с Трампом и повестки по почте — эфир День.LIVE

Text

12:30 Нардеп сказал, сколько придется платить за свет при повышении тарифов

Text

12:03 Нардеп раскритиковал планы Укрэнерго увеличить тариф на передачу электроэнергии

Text

10:39 Братчук назвал количество оставшихся целыми российских военных складов

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text
Эксклюзив

09:49 Хезболла обречена — Ауслендер рассказал детали войны Израиля с Ливаном

Text

08:00 Удар по Харькову и заявление Зеленского об атаках РФ по АЭС — эфир Ранок.LIVE

24 сентября 2024
Text

21:37 Нардеп объяснил, почему трудно защитить Харьков системами ПВО

Text

17:51 Атака на Харьков и миллион новых повесток от ТЦК – эфир Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп объяснил, что нужно учитывать, прежде чем отправлять бойцов на передовую

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью