Отсрочки прекратят действие с 9 ноября — какая причина и что делать дальше

Мужчины ждут в очереди в ТЦК для обновления данных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине все документы о предоставлении отсрочки от мобилизации утратят свою силу с 9 ноября. В дальнейшем при необходимости ее необходимо будет продлевать заново.

Об этом сообщил представитель областного ТЦК и СП Роман Истомин.

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Почему отсрочки сгорят 9 ноября

Отсрочки от мобилизации предоставляются на срок максимум 90 дней. Однако они все равно утратят силу 9 ноября, даже если человек оформил ее в сентябре или октябре.

Это связано с новым указом президента о продлении срока мобилизации. Спикер Полтавского ТЦК и СП объяснил, что мужчинам нужно будет заново делать отсрочку или она продлится через единый государственный реестр. Однако это не происходит автоматически, поэтому военнообязанным все равно нужно будет самостоятельно позаботиться о повторном получении отсрочки.

Для этого можно подать на рассмотрение комиссии заявление в бумажной или электронной форме, например через приложение "Резерв+".

"В случае продления срока мобилизации проверка оснований на отсрочку осуществляется с помощью единого государственного реестра призывников и резервистов", — добавил Роман Истомин.

В случаях, когда невозможно проверить данные военнообязанного через реестр для предоставления отсрочки, ТЦК и СП должны уведомить человека о необходимости предоставления нужных документов.

Что будет, если откажут предоставить отсрочку снова

В случае отказа в предоставлении отсрочки военнообязанного должны направить на медицинское освидетельствование, чтобы определить, подлежит ли его состояние здоровья военной службе.

Напомним, в статье недавно мы объясняли, как оформить отсрочку по уходу за родными без справки МСЭК. А также называли законные причины для ТЦК в отказе от оформления отсрочки.