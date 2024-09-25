Отсрочки прекратят действие с 9 ноября — какая причина и что делать дальше

Отсрочки "сгорят" 9 ноября, даже если они свежие — нюансы от ТЦК
В Украине все документы о предоставлении отсрочки от мобилизации утратят свою силу с 9 ноября. В дальнейшем при необходимости ее необходимо будет продлевать заново.
Об этом сообщил представитель областного ТЦК и СП Роман Истомин.
Почему отсрочки сгорят 9 ноября
Отсрочки от мобилизации предоставляются на срок максимум 90 дней. Однако они все равно утратят силу 9 ноября, даже если человек оформил ее в сентябре или октябре.
Это связано с новым указом президента о продлении срока мобилизации. Спикер Полтавского ТЦК и СП объяснил, что мужчинам нужно будет заново делать отсрочку или она продлится через единый государственный реестр. Однако это не происходит автоматически, поэтому военнообязанным все равно нужно будет самостоятельно позаботиться о повторном получении отсрочки.
Для этого можно подать на рассмотрение комиссии заявление в бумажной или электронной форме, например через приложение "Резерв+".
"В случае продления срока мобилизации проверка оснований на отсрочку осуществляется с помощью единого государственного реестра призывников и резервистов", — добавил Роман Истомин.
В случаях, когда невозможно проверить данные военнообязанного через реестр для предоставления отсрочки, ТЦК и СП должны уведомить человека о необходимости предоставления нужных документов.
Что будет, если откажут предоставить отсрочку снова
В случае отказа в предоставлении отсрочки военнообязанного должны направить на медицинское освидетельствование, чтобы определить, подлежит ли его состояние здоровья военной службе.
Напомним, в статье недавно мы объясняли, как оформить отсрочку по уходу за родными без справки МСЭК. А также называли законные причины для ТЦК в отказе от оформления отсрочки.
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