Відстрочка від мобілізації для студентів: чи можуть вручити повістку під час канікул

Відстрчока для студентів. Колаж: Новини.LIVE

Деякі працюючі віськовозобовʼязані скористалися своїм правом на навчання, через це отримавши відстрочку. Але у проміжку між закінченням коледжу і вступом в університет існує період коли відстрочка не діє. Для вступних іспитів та оформлення документів можна використати всі можливі варіанти відпустки на роботі, але це не вплине на мобілізацію.

Про це повідомляють Юристи.UA, передає Новини.LIVE.

Відстрочка по навчанню — чи дадуть повістку на канікулах

Законодавство України надає право кожному громадянину отримати освіту, тому існує відстрочка від служби по навчанню. Однак, якщо ви закінчили коледж і хочете вступити в університет, то в період канікул вас можуть мобілізувати.

Юристи пояснюють, що для працюючих людей можна домовитися з роботодавцем і взяти всі можливі відпустки на період літа, аби мати час для вступу і вирішити питання з відстрочкою від служби.

Наприклад, можна використати щорічну відпустку, а також домовитися з роботодавцем про відпустку без збереження зарплати, а також використати лікарняний. Законодавство не забороняє довготривалі відпустки, але це вирішується між роботодавцем та працівником.

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Однак юристи наголошують, що перерва в роботі, щоб уникнути зустрічі з ТЦК або ж повістки не врятує від мобілізації. В період коли ви лише складаєте іспити і плануєте здобувати освіту вам можуть вручити повістку.

Раніше ми писали, що чоловіка з відстрочкою мобілізували через збій у "Резерв+". Наразі цей випадок оскаржується в суді.

Також цікаво знати 5 умов для отримання відстрочки для аспіранта іноземного вишу. Як і українські студенти бакалаври та магістри, аспіранти можуть отримати відстроку від мобілізації, але треба відповідати низці критеріїв.

Новини.LIVE повідомляло, чи потрібно аспірантам проходити ВЛК та отримувати паперовий документ для оформлення відстрочки. За словами юристів, відправляти на комісію аспірантів з відстрочкою — незаконно.