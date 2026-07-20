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Головна ТЦК Чоловіка з відстрочкою мобілізували через збій у Резерв+: що каже адвокат

Чоловіка з відстрочкою мобілізували через збій у Резерв+: що каже адвокат

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2026 08:32
Чоловіка мобілізували після візиту до ЦНАПу через збій у Резерв+
Застосунок Резерв+ на телефоні. Фото: Новини.LIVE

Чоловік не зміг оформити відстрочку через тимчасову недоступність державних сервісів, зокрема в застосунку Резерв+, та під час візиту до ЦНАПу був мобілізований. Наразі законність призову оскаржується в судовому порядку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Романа Сімутіна.

Мобілізація чоловіка через збій в Резерв+

Адвокат розповів, що 4 липня його клієнту виповнилося 25 років. У цей період тимчасово не працював державний реєстр, через що чоловік не зміг оформити відстрочку через застосунок "Резерв+".

Після цього він звернувся до Центру надання адміністративних послуг, однак, за словами адвоката, там його мобілізували.

"Він пішов до ЦНАПу і... Правильно, був бусифікований! Зараз оскаржуємо незаконну мобілізацію, але факт залишається фактом", — розповів Сімутін.

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Адвокат також звернув увагу на повідомлення Міністерства оборони про проведення технічних робіт у застосунку "Резерв+". Раніше відомство попередило, що у нічний час з 18 до 22 липня можливі короткострокові перебої в роботі сервісу через технічне обслуговування.

У зв'язку з цим користувачам рекомендували заздалегідь завантажити PDF-версію військово-облікового документа у застосунку та, за можливості, роздрукувати її.

Згодом у Міноборони уточнили, що технічні роботи триватимуть лише 1–2 години вночі, а загалом застосунок "Резерв+" працюватиме у звичайному режимі.

Як писали Новини.LIVE, після перебування у Кременчуцькому ТЦК помер чоловік. Його госпіталізували з тяжкими тілесними ушкодження, однак медикам не вдалося врятувати життя.

Водночас Дмитро Лубінець повідомляв, що у Чернівцях працівники ТЦК побили чоловіка. Він отримав тяжку травму — перелом шийки стегна.

мобілізація ТЦК та СП Резерв+
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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