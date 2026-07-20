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Главная ТЦК Мужчину с отсрочкой мобилизовали из-за сбоя в Резерв+: что говорит адвокат

Мужчину с отсрочкой мобилизовали из-за сбоя в Резерв+: что говорит адвокат

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 08:32
Мужчину мобилизовали после посещения ЦНАП из-за сбоя в Резерв+
Приложение Резерв+ на телефоне. Фото: Новини.LIVE

Мужчина не смог оформить отсрочку из-за временной недоступности государственных сервисов, в частности в приложении Резерв+, и во время посещения ЦНАП был мобилизован. В настоящее время законность призыва оспаривается в судебном порядке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Романа Симутина.

Мобилизация мужчины из-за сбоя в Резерв+

Адвокат рассказал, что 4 июля его клиенту исполнилось 25 лет. В этот период временно не работал государственный реестр, из-за чего мужчина не смог оформить отсрочку через приложение Резерв+.

После этого он обратился в Центр предоставления административных услуг, однако, по словам адвоката, там его мобилизовали.

"Он пошел в ЦНАП и... Правильно, его мобилизовали! Сейчас мы обжалуем незаконную мобилизацию, но факт остается фактом", — рассказал Симутин.

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Адвокат также обратил внимание на сообщение Министерства обороны о проведении технических работ в приложении Резерв+. Ранее ведомство предупредило, что в ночное время с 18 по 22 июля возможны кратковременные перебои в работе сервиса из-за технического обслуживания.

В связи с этим пользователям рекомендовали заранее скачать PDF-версию военно-учетного документа в приложении и, по возможности, распечатать ее.

Впоследствии в Минобороны уточнили, что технические работы продлятся всего 1–2 часа ночью, а в целом приложение Резерв+ будет работать в обычном режиме.

Как писали Новини.LIVE, после пребывания в Кременчугском ТЦК умер мужчина. Его госпитализировали с тяжкими телесными повреждениями, однако медикам не удалось спасти ему жизнь.

В то же время Дмитрий Лубинец сообщал, что в Черновцах сотрудники ТЦК избили мужчину. Он получил тяжелую травму — перелом шейки бедра.

мобилизация ТЦК и СП Резерв+
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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