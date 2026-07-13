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Главная ТЦК После пребывания в Кременчугском ТЦК умер мужчина: возбуждено дело

После пребывания в Кременчугском ТЦК умер мужчина: возбуждено дело

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Дата публикации 13 июля 2026 17:16
Смерть мужчины после ТЦК в Кременчуге: ГБР открыло дело
Правоохранители и сотрудник ТЦК. Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований возбудили уголовное дело по факту смерти 52-летнего мужчины после пребывания в Кременчугском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Его госпитализировали с тяжкими телесными повреждениями, однако медикам не удалось спасти ему жизнь.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в понедельник, 13 июля, передает Новини.LIVE.

Смерть мужчины после пребывания в Кременчугском ТЦК

По предварительным данным, вечером 2 июля полицейские остановили автомобиль, которым управлял мужчина, и во время общения обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Ночью 3 июля мужчину доставили в Кременчугский ТЦК, где он находился до 4 июля. В настоящее время правоохранители проверяют обстоятельства возможного получения им телесных повреждений в этот период.

После этого мужчину в тяжелом состоянии доставили в отделение интенсивной терапии одной из больниц Кременчуга. А 5 июля ему провели операцию, однако спасти жизнь не удалось — 9 июля он умер.

"Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стали закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей основания черепа, а также кровоизлияния под оболочки и в вещество головного мозга. По предварительным выводам, телесные повреждения могли быть вызваны ударом тупым предметом", — говорится в сообщении.

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В ГБР сообщили об открытых уголовных делах по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенного в условиях военного положения. В настоящее время правоохранители устанавливают полную хронологию событий, обстоятельства получения мужчиной телесных повреждений, а также лиц, которые могут быть к этому причастны.

"В рамках уголовного производства изъяты и анализируются записи с камер видеонаблюдения, проводятся допросы сотрудников центра, изучаются документы и другие материалы, которые могут иметь значение для установления обстоятельств происшествия. Также проверяются действия всех лиц, которые контактировали с мужчиной с момента его остановки сотрудниками полиции до госпитализации", — говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца, в Черновицкой области сотрудники ТЦК вместе с правоохранителями жестоко избили мужчину. В результате он получил серьезную травму — перелом шейки бедра.

Ранее следователи ГБР открыли уголовное производство по факту смерти 29-летнего мужчины после его пребывания в одном из ТЦК в Закарпатье. Накануне сообщалось о вероятном применении к нему насилия во время пребывания в учреждении.

смерть Полтавская область ТЦК и СП
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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