Смерть чоловіка після ТЦК у Кременчуці: ДБР відкрило справу

Правоохоронці та співробітник ТЦК. Фото: ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом смерті 52-річного чоловіка після перебування у Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Його госпіталізували з тяжкими тілесними ушкодження, однак медикам не вдалося врятувати життя.

Про це повідомила пресслужба ДБР у понеділок, 13 липня, передає Новини.LIVE.

Смерть чоловіка після перебування у Кременчуцькому ТЦК

За попередніми даними, ввечері 2 липня поліцейські зупинили автомобіль під керуванням чоловікам, а під час спілкування виявили в нього ознаки алкогольного спʼяніння. Вночі 3 липня чоловіка доставили до Кременчуцького ТЦК, де він був до 4 липня. Наразі правоохоронці перевіряють обставини можливого отримання ним тілесних ушкоджень у цей період.

Після цього чоловіка у важкому стані доправили до відділення інтенсивної терапії однієї з лікарень Кременчука. А 5 липня йому провели операцію, проте врятувати життя не вдалося — 9 липня він помер.

"Відповідно до лікарського свідоцтва, причиною смерті стали закрита черепно-мозкова травма, перелом кісток основи черепа, а також крововиливи під оболонки та у речовину головного мозку. За попередніми висновками, тілесні ушкодження могли бути спричинені дією тупого предмета", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:

У ДБР повідомили про відкриті кримінальні провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану. Наразі правоохоронці встановлюють повну хронологію подій, обставини отримання чоловіком тілесних ушкоджень, а також осіб, які можуть бути причетними.

"У межах кримінального провадження вилучено та аналізуються записи з камер відеоспостереження, проводяться допити працівників центру, досліджуються документи та інші матеріали, що можуть мати значення для встановлення обставин події. Також перевіряються дії всіх осіб, які контактували з чоловіком від моменту його зупинки працівниками поліції до госпіталізації", — йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування продовжується.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на омбудсмана Дмитра Лубінця, у Чернівецькій області співробітники ТЦК разом із правоохоронцями жорстоко побили чоловіка. Унаслідок цього він зазнав серйозної травми. Йдеться про перелом шийки стегна.

Раніше слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом смерті 29-річного чоловіка після його перебування в одному ТЦК на Закарпатті. Напередодні повідомлялося про ймовірне застосування до нього насильства під час перебування в установі.