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Главная ТЦК Отсрочка от мобилизации для студентов: могут ли вручить повестку во время каникул

Отсрочка от мобилизации для студентов: могут ли вручить повестку во время каникул

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 06:30
Отсрочка от мобилизации для студентов: могут ли вручить повестку во время каникул
Отсрочка для студентов. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторые работающие военнообязанные воспользовались своим правом на обучение, благодаря чему получили отсрочку. Однако в промежутке между окончанием колледжа и поступлением в университет существует период, когда отсрочка не действует. Для сдачи вступительных экзаменов и оформления документов можно использовать все возможные варианты отпуска на работе, но это не повлияет на мобилизацию.

Об этом сообщают Юристы.UA, передает Новини.LIVE.

Отсрочка по обучению — выдадут ли повестку на каникулах

Законодательство Украины предоставляет право каждому гражданину получить образование, поэтому существует отсрочка от службы по обучению. Однако, если вы закончили колледж и хотите поступить в университет, то в период каникул вас могут мобилизовать.

Юристы объясняют, что работающим людям можно договориться с работодателем и взять все возможные отпуска на период лета, чтобы иметь время для поступления и решить вопрос с отсрочкой от службы.

Например, можно использовать ежегодный отпуск, а также договориться с работодателем об отпуске без сохранения зарплаты, а также воспользоваться больничным. Законодательство не запрещает длительные отпуска, но этот вопрос решается между работодателем и работником.

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Однако юристы подчеркивают, что перерыв в работе с целью избежать встречи с ТЦК или получения повестки не спасет от мобилизации. В период, когда вы только сдаете экзамены и планируете получать образование, вам могут вручить повестку.

Ранее мы писали, что мужчину с отсрочкой мобилизовали из-за сбоя в системе "Резерв+". Сейчас этот случай оспаривается в суде.

Также интересно знать 5 условий для получения отсрочки для аспиранта иностранного вуза. Как и украинские студенты бакалавриата и магистратуры, аспиранты могут получить отсрочку от мобилизации, но для этого необходимо соответствовать ряду критериев.

Новини.LIVE сообщали, нужно ли аспирантам проходить ВЛК и получать бумажный документ для оформления отсрочки. По словам юристов, направлять аспирантов с отсрочкой на комиссию — незаконно.

мобилизация отсрочка ТЦК и СП Аспирант
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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