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Відстрочка рекомендованим листом — наскільки це реально

5 листопада 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка від мобілізації - оформлення відстрочки рекомендованим листом
Відправлення листа до ТЦК. Фото: Depositphotos
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язані громадяни України мають кілька варіантів оформлення відстрочки від мобілізації у воєнний час. Це, зокрема, можливо завдяки надсиланню документів до ТЦК рекомендованим листом.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовозобов’язані громадяни України мають право на відстрочку від мобілізації, якщо вони підпадають під ті чи інші умови — стан здоров’я, наявність трьох чи більше дітей, робота в педагогічній сфері та ін.

Для того, аби не бути мобілізованим, громадянин обов’язково має оформити своє право документально — інакше він не вважатиметься таким, що оформив відстрочку, і може бути призваний до Збройних сил України.

Дистанційне оформлення відстрочки

Це можна зробити у різні способи. Так, громадянин може з’явитися до територіального центру особисто і надати документи, які засвідчують наявність підстави для відстрочки.

Є й інші варіанти, які можна назвати дистанційними.

"Так, відстрочку можна продовжити шляхом надсилання відповідної заяви рекомендованим листом", — пояснив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна оформити відстрочку при невчасно оновлених даних.

Також ми повідомляли про те, чи можна оформити відстрочку через застосунок "Резерв+".

ТЦК та СП військовозобов'язані відстрочка мобілізація лист

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