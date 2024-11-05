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Отсрочка заказным письмом — насколько это реально

5 ноября 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации — оформление отсрочки заказным письмом
Отправка письма в ТЦК. Фото: Depositphotos
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные граждане Украины имеют несколько вариантов оформления отсрочки от мобилизации в военное время. Это, в частности, возможно благодаря отправке документов в ТЦК заказным письмом.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнообязанные граждане Украины имеют право на отсрочку от мобилизации, если они подпадают под те или иные условия — состояние здоровья, наличие трех или более детей, работа в педагогической сфере и т.д.

Для того чтобы не быть мобилизованным, гражданин обязательно должен оформить свое право документально — иначе он не будет считаться оформившим отсрочку и может быть призван в Вооруженные силы Украины.

Дистанционное оформление отсрочки

Это можно сделать разными способами. Так, гражданин может явиться в территориальный центр лично и предоставить документы, удостоверяющие наличие основания для отсрочки.

Есть и другие варианты, которые можно назвать дистанционными.

"Так, отсрочку можно продолжить путем отправки соответствующего заявления заказным письмом", — пояснил Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли оформить отсрочку при несвоевременно обновленных данных.

Также мы сообщали о том, можно ли оформить отсрочку через приложение "Резерв+".

ТЦК и СП военнообязанные отсрочка мобилизация письмо

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