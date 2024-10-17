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Відстрочка при невчасно оновлених даних — як це оформити

17 жовтня 2024 18:20
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка від мобілізації - невчасно оновлені дані, чи можна оформити відстрочку
Черга до ТЦК на оновлення даних та оформлення відстрочки. Фото: hromadske
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Громадянин має право оформити відстрочку від мобілізації навіть у ситуації, коли він невчасно оновив військово-облікові дані. Хоча при цьому штраф за порушення військового обліку йому, скоріщ за все, доведеться заплатити.

Про це на порталі "Юристи.UA" написала адвокатка Олена Пономаренко.

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Військовозобов’язані громадяни, які мають право на відстрочку, можуть оформити це право — і їх не зможуть мобілізувати до ЗСУ до моменту завершення відстрочки.

Коментуючи ситуацію, коли відстрочку планував оформити громадянин, який не у відведені новим законом терміни оновив військово-облікові дані, адвокатка Олена Пономаренко зазначила, що це не має перешкодити оформленню відстрочки.

"Будь-які порушення з Вашого боку наразі не є підставою для відмови у наданні відстрочки", — пояснила вона.

Чи випише ТЦК штраф

Разом з тим, додала юристка, штраф за невчасне порушення військово-облікових даних на громадянина таки можуть накласти.

"Штраф звісно можуть виписати, але це різні процеси з відстрочкою", — запевнила Пономаренко.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки розглядатимуть заяву про надання відстрочки.

Також ми повідомляли про те, що робити у ситуації, коли відстрочка є, але дані про неї у реєстрі відсутні.

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