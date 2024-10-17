Отсрочка от мобилизации – несвоевременно обновленные данные, можно ли оформить отсрочку

Очередь в ТЦК на обновление данных и оформление отсрочки. Фото: hromadske

Гражданин имеет право оформить отсрочку от мобилизации даже в ситуации, когда он несвоевременно обновил военно-учетные данные. Хотя при этом штраф за нарушение военного учета ему, скорее всего, придется заплатить.

Об этом на портале "Юристи.UA" написала адвокат Елена Пономаренко.

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Отсрочка и несвоевременно обновленные данные

Военнообязанные граждане, имеющие право на отсрочку, могут оформить это право и их не смогут мобилизовать в ВСУ до момента завершения отсрочки.

Комментируя ситуацию, когда отсрочку планировал оформить гражданин, не в отведенные новым законом сроки обновивший военно-учетные данные, адвокат Елена Пономаренко отметила, что это не должно помешать оформлению отсрочки.

"Любые нарушения с Вашей стороны пока не являются основанием для отказа в предоставлении отсрочки", — пояснила она.

Выпишет ли ТЦК штраф

Вместе с тем, добавила юрист, штраф за несвоевременное нарушение военно-учетных данных на гражданина могут наложить.

"Штраф, конечно, могут выписать, но это разные процессы с отсрочкой", — заверила Пономаренко.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько будут рассматривать заявление о предоставлении отсрочки.

Также мы сообщали о том, что делать в ситуации, когда отсрочка есть, но данные о ней в реестре отсутствуют.