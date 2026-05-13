Відстрочка і догляд за матір’ю з інвалідністю: що змінить наявність доньки

Громадянин пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Відстрочка для догляду за близьким родичем може бути надана громадянину навіть у ситуації, коли у цього родича є ще й інші члени родини. Це можливо тільки за наявності довідки МСЕК чи ЛКК, де буде вказано про необхідність постійного догляду. Інші варіанти відстрочки у такій ситуації є неможливими.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для постійного догляду

Військовозобов’язані громадяни України мають право на відстрочку від мобілізації. Відстрочка від призову надається відповідно до норм, визначених у законодавстві.

Приводів для відстрочки у законі вказана велика кількість. Це можуть бути як проблеми зі здоров’ям, так і різноманітні сімейні обставини.

Однією із таких обставин є необхідність постійного догляду за близьким родичем, наприклад, за одним із батьків. Але в такому випадку закон визначає цілу низку умов, яких необхідно дотриматися.

Читайте також:

Єдиний можливий варіант для відстрочки

До юристів звернувся громадянин, який має матір з другою групою інвалідності. Жінка, за словами її сина, розлучена з чоловіком і нині у шлюбі не перебуває.

Але при цьому вона має ще одну дитину, доньку. Громадянин поцікавився, чи вплине наявність цієї родички на можливість отримання відстрочки.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що є варіант, коли інші родичі не можуть вплинути на процес оформлення відстрочки. Дерій наголосив на цьому варіанті: "Оформити відстрочку за мамою Ви зможете лише в тому випадку, якщо вона потребує постійного догляду і про це повинно бути вказано у довідці МСЕК або у довідці лікарської консультативної комісії". Інші варіанти відстрочки у такій ситуації не підходять і будуть відкинуті ТЦК саме через наявність у матері ще однієї дитини.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи можна офіційно працювати, маючи оформлену відстрочку для догляду.

Якщо військовозобов’язаний громадянин оформив відстрочку від мобілізації для догляду за батьками, він має право офіційно влаштуватися на роботу. На відстрочку цей крок не вплине, але вплине на соціальну виплату.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, який список документів потрібен для того, аби продовжити відстрочку для догляду.

Відстрочка від мобілізації, оформлена для догляду за близьким родичем, має бути продовжена автоматично. Але на практиці, зазначили юристи, ситуація може бути дещо іншою. Тож військовозобов’язаному громадянину, можливо, доведеться відвідати ЦНАП із документами.