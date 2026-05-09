Відстрочка по догляду за наявності брата в ЗСУ: можна отримати

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 66 ОМБр ім. М. Хороброго

Відстрочка для догляду за близьким родичем надається військовозобов’язаному громадянину за умови відповідності низці критеріїв. Одним із таких критеріїв є відсутність інших родичів, які можуть здійснювати постійний догляд. Але у випадку, якщо цей родич проходить військову службу, отримати відстрочку все ж можливо.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для догляду за матір’ю

Військовозобов’язані громадяни мають право на отримання відстрочки від мобілізації. Відстрочка може бути як безстрокова, так і надана на певний строк.

Відстрочку можна отримати, якщо є законна підстава для її оформлення. Підстав для отримання відстрочки від мобілізації є досить багато, вони стосуються як стану здоров’я, так і інших факторів, зокрема, навчання чи сімейного стану військовозобов’язаного.

Однією із підстав для отримання відстрочки є догляд за близьким родичем. До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку саме через таку причину.

Питання дискусійне, але є приклади отримання відстрочки

Чоловік наголосив, що його мати має інвалідність другої групи. Але, разом з тим, має іншого сина, який зараз проходить службу в Збройних силах України.

Громадянин поцікавився, чи може він оформити відстрочку в такій ситуації. Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цей випадок, зазначив, що він є дискусійним.

Але, додав Айвазян відстрочку з такими даними все ж можна отримати: "Маю на практиці випадки, коли чоловіки отримували відстрочку за наведених Вами обставин. Тож можете збирати пакет документів та звертатись до ЦНАП".

Відстрочка від мобілізації, надана для догляду за близьким родичем з інвалідністю, не впливає на життя цієї особи. Так, вона має право працевлаштуватися, і це не скасовує статус особи з інвалідністю. Так само працевлаштування такої людини не анулює відстрочку для його родича, який здійснює за ним догляд.

Оформлення відстрочки від мобілізації для догляду за близьким родичем має кілька важливих факторів, які впливають на цей процес. Одним із таких факторів є пенсійний вік подружжя, для догляду за одним із членів якого оформлюється відстрочка.