Отсрочка по уходу при наличии брата в ВСУ: можно получить

Военнослужащий ВСУ. Фото: 66 ОМБр им. М. Хороброго

Отсрочка для ухода за близким родственником предоставляется военнообязанному гражданину при условии соответствия ряду критериев. Одним из таких критериев является отсутствие других родственников, которые могут осуществлять постоянный уход. Но в случае, если этот родственник проходит военную службу, получить отсрочку все же возможно.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для ухода за матерью

Военнообязанные граждане имеют право на получение отсрочки от мобилизации. Отсрочка может быть как бессрочная, так и предоставлена на определенный срок.

Отсрочку можно получить, если есть законное основание для ее оформления. Оснований для получения отсрочки от мобилизации достаточно много, они касаются как состояния здоровья, так и других факторов, в частности, обучения или семейного положения военнообязанного.

Одним из оснований для получения отсрочки является уход за близким родственником. К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку именно по такой причине.

Читайте также:

Вопрос дискуссионный, но есть примеры получения отсрочки

Мужчина отметил, что его мать имеет инвалидность второй группы. Но, вместе с тем, имеет другого сына, который сейчас проходит службу в Вооруженных силах Украины.

Гражданин поинтересовался, может ли он оформить отсрочку в такой ситуации. Адвокат Юрий Айвазян, комментируя этот случай, отметил, что он является дискуссионным.

Но, добавил Айвазян отсрочку с такими данными все же можно получить: "Имею на практике случаи, когда мужчины получали отсрочку при приведенных Вами обстоятельствах. Поэтому можете собирать пакет документов и обращаться в ЦПАУ".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что трудоустройство лица на уходе не повлияет на отсрочку.

Отсрочка от мобилизации, предоставленная для ухода за близким родственником с инвалидностью, не влияет на жизнь этого лица. Да, он имеет право трудоустроиться, и это не отменяет статус лица с инвалидностью. Так же трудоустройство такого человека не аннулирует отсрочку для его родственника, который осуществляет за ним уход.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, влияет ли на отсрочку для ухода пенсионный возраст родителей.

Оформление отсрочки от мобилизации для ухода за близким родственником имеет несколько важных факторов, которые влияют на этот процесс. Одним из таких факторов является пенсионный возраст супругов, для ухода за одним из членов которого оформляется отсрочка.