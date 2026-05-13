Отсрочка и уход за матерью с инвалидностью: что изменит наличие дочери

Отсрочка для ухода за близким родственником может быть предоставлена гражданину даже в ситуации, когда у этого родственника есть еще и другие члены семьи. Это возможно только при наличии справки МСЭК или ВКК, где будет указано о необходимости постоянного ухода. Другие варианты отсрочки в такой ситуации невозможны.

Отсрочка для постоянного ухода

Военнообязанные граждане Украины имеют право на отсрочку от мобилизации. Отсрочка от призыва предоставляется в соответствии с нормами, определенными в законодательстве.

Поводов для отсрочки в законе указано большое количество. Это могут быть как проблемы со здоровьем, так и различные семейные обстоятельства.

Одним из таких обстоятельств является необходимость постоянного ухода за близким родственником, например, за одним из родителей. Но в таком случае закон определяет целый ряд условий, которые необходимо соблюсти.

Единственный возможный вариант для отсрочки

К юристам обратился гражданин, имеющий мать со второй группой инвалидности. Женщина, по словам ее сына, разведена с мужем и сейчас в браке не состоит.

Но при этом она имеет еще одного ребенка, дочь. Гражданин поинтересовался, повлияет ли наличие этой родственницы на возможность получения отсрочки.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что есть вариант, когда другие родственники не могут повлиять на процесс оформления отсрочки. Дерий отметил этот вариант: "Оформить отсрочку за мамой Вы сможете только в том случае, если она нуждается в постоянном уходе и об этом должно быть указано в справке МСЭК или в справке врачебной консультативной комиссии". Другие варианты отсрочки в такой ситуации не подходят и будут отвергнуты ТЦК именно из-за наличия у матери еще одного ребенка.

Если военнообязанный гражданин оформил отсрочку от мобилизации для ухода за родителями, он имеет право официально устроиться на работу. На отсрочку этот шаг не повлияет, но повлияет на социальную выплату.

Отсрочка от мобилизации, оформленная для ухода за близким родственником, должна быть продлена автоматически. Но на практике, отметили юристы, ситуация может быть несколько иной. Поэтому военнообязанному гражданину, возможно, придется посетить ЦПАУ с документами.