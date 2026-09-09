Вчитель отримав бойову повістку: чи треба зв'язатися з ТЦК

Перевірка документів працівником ТЦК. Фото: Львівський ОТЦК та СП

Працевлаштування вчителем у школу дає право на відстрочку навіть тоді, коли на руках уже є мобілізаційне розпорядження. Утім, громадяни зобов'язані повідомити про свій новий статус представників ТЦК. Зробити це варто до настання дати, вказаної у бойовій повістці, щоб уникнути юридичних проблем.

Про це повідомили адвокати на порталі uristy.ua, передає Новини.LIVE.

Реклама

Що робити вчителю з відстрочкою при видачі бойової повістки

До правозахисників звернувся чоловік, якому територіальний центр комплектування вже видав мобілізаційне розпорядження. Однак після вручення цього документа громадянин встиг влаштуватися на педагогічну посаду до школи, що за законом гарантує йому звільнення від мобілізації.

Попри наявність законної підстави не йти до війська, просто проігнорувати отриману повістку не можна. Представники ТЦК не мають права мобілізувати таку людину, але вона повинна належним чином підтвердити зміну свого статусу. За словами фахівців, військкомат необхідно проінформувати про оформлену відстрочку у будь-якому випадку.

Юрист Євген Корнійчук пояснює, що у військовозобов'язаного є два законні шляхи вирішення цієї проблеми: особистий візит або дистанційна комунікація.

Читайте також:

"Вам треба з'явитись до ТЦК перед датою, зазначеною у бойовій повістці, щоб погасити бойове розпорядження. Або ви можете повідомити ТЦК поштою, надіслати звернення, у якому зазначте, що ви не з'явитесь за бойовою повісткою з тієї причини, що ви маєте право на відстрочку. До звернення треба додати копію бойового розпорядження, рішення про отримання відстрочки або витяг з "Резерв+", де зазначено право на відстрочку", — пояснює правознавець.

Загалом українське військове законодавство розрізняє кілька видів повісток. Більшість із них є звичайним викликом до ТЦК та СП для того, щоб оновити персональні військово-облікові дані або пройти перевірку стану здоров'я на військово-лікарській комісії.

Натомість так звана бойова повістка, яку використовують в особливий період для проведення мобілізації, означає безпосереднє відправлення громадянина до підрозділу, тому, щоб її анулювати, потрібно чітко дотриматися усіх формальних процедур.

Новини.LIVE повідомляли, що ігнорування повістки та неявка до ТЦК тягне за собою як адміністративне покарання чи навіть кримінальну справу, так і примусове тимчасове позбавлення водійського посвідчення. Знову легально сісти за кермо вийде тільки після того, як військовозобов'язаний повністю оновить свої дані в центрі комплектування.

Водночас трапляються випадки, коли ТЦК забирають на службу людей із правом на звільнення. Юрист розповів особистий кейс, коли так мобілізували чоловіка, чий брат пропав безвісти на війні, змусивши його під психологічним тиском власноруч відмовитися від гарантованої відстрочки. Хоча оскаржувати такий призов у суді практично безперспективно через наявність підписаної заяви, законний спосіб демобілізуватися існує.