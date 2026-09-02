Що робити, якщо в ТЦК змусили відмовитися від відстрочки і зник родич на війні

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

У ТЦК мобілізували чоловіка, який мав чинну відстрочку через зникнення брата на фронті. Громадянин власноруч під тиском написав заяву про відмову від пільги. Та хоч в таких ситуаціях судитися з військкоматом марно, повернути людину додому законним шляхом цілком можливо, подавши для цього рапорт безпосередньо на полігоні.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на юридичний кейс, який оповів та представив кандидат юридичних наук Євген Филипець.

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В ТЦК змусили відмовитися від відстрочки та мобілізували

Чоловіка, який мав офіційну відстрочку від призову через зникнення рідного брата на фронті, мобілізували до лав ЗСУ. У територіальному центрі комплектування він власноруч написав заяву про відмову від свого права на звільнення від служби. Про цей випадок розповів адвокат, кандидат юридичних наук Євген Филипець.

За словами юриста, документи його клієнта були оформлені належним чином, актуальний статус без проблем відображався у застосунку "Резерв+". Чоловік не перебував у розшуку та жодним чином не порушував правил військового обліку.

Проте після візиту до ТЦК він швидко опинився на військово-лікарській комісії, яка визнала його придатним. Одразу після цього громадянина зняли з обліку та перевели у статус військовослужбовця. Филипець зазначає, що в установі очевидно створили такі умови, за яких особа погодилася анулювати відстрочку шляхом подачі особистої заяви.

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Євген Филипець зауважив, що довести в суді, факт що заява про анулювання відстрочки була написана під тиском, практично неможливо, оскільки формально це було добровільне волевиявлення самої людини.

У таких випадках замість оскарження факту призову правозахисник вважає кращим варіантом зосередитися на процесі звільнення з військової служби.

Чи можна звільнитися зі служби в ЗСУ під час проходження БЗВП

Законодавство передбачає, що підстави для отримання відстрочки під час мобілізації та для звільнення з армії у випадку загибелі або зникнення безвісти повнорідного чи неповнорідного брата є абсолютно дзеркальними. Процедуру звільнення можна запустити вже під час проходження базової військової підготовки на полігоні, яка зазвичай триває від 43 до 53 днів.

Юрист підкреслює, що навчальні центри мають усі повноваження для звільнення зарахованих до них осіб, попри часті заяви керівництва полігонів про відсутність таких прав.

Після подання відповідного рапорту процес звільнення, згідно з чинним законодавством, має тривати не більше 14 днів. Коли військовослужбовець отримає документи з частини та повернеться додому, йому доведеться знову стати на військовий облік за місцем реєстрації та заново пройти процедуру оформлення тієї ж самої відстрочки.

"Тому ми спокійно пояснили людям, пояснили сім'ї, що не варто зараз вчиняти жодних активних дій, дочекатися, коли така особа буде на полігоні, і тоді швидко розпочати процес звільнення з військової служби. Ще раз наголошую, підстава для відстрочки у випадку, коли рідний брат, повнорідний чи неповнорідний брат, зник безвісти на війні або загинув, така особа має право на відстрочку, і така особа має право на звільнення з військової служби. Оце, власне, і стало основою такого спокійного підходу по цій справі. Люди запитують, а чи можна потім знову оформити відстрочку по цій підставі? Однозначна відповідь так", — пояснив юрист.

Як повідомляє Новини.LIVE, військовослужбовці мають законну можливість звільнитися з військової служби задля піклування про хвору матір, навіть за наявності дорослого брата. Згідно зі свіжою судовою практикою, якщо інші працездатні родичі через свій стан або обставини фактично неспроможні гарантувати постійний нагляд, командування не має права блокувати рапорт на звільнення.

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