Что делать, если в ТЦК заставили отказаться от отсрочки и пропал родственник на войне

Военнослужащие ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

В ТЦК мобилизовали мужчину, который имел отсрочку из-за исчезновения брата на фронте. Гражданин собственноручно под давлением написал заявление об отказе от льготы. Но хоть в таких ситуациях судиться с военкоматом бесполезно, вернуть человека домой законным путем вполне возможно, предоставив для этого рапорт прямо на полигоне.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на юридический кейс, который рассказал и представил кандидат юридических наук Евгений Филипец.

Реклама

В ТЦК заставили отказаться от отсрочки и мобилизовали

Мужчину, который имел официальную отсрочку от призыва из-за исчезновения родного брата на фронте, мобилизовали в ряды ВСУ. В территориальном центре комплектования он собственноручно написал зявление об отказе от своего права на освобождение от службы. Об этом случае рассказал адвокат, кандидат юридических наук Евгений Филипец.

По словам юриста, документы его клиента были оформлены должным образом, актуальный статус без проблем отражался в приложении "Резерв+". Мужчина не состоял в розыске и никоим образом не нарушал правила военного учета.

Однако после визита в ТЦК он быстро оказался на военно-врачебной комиссии, которая сочла его годным. Сразу после этого гражданин был снят с учета и переведен в статус военнослужащего. Филипец отмечает, что в учреждении очевидно создали такие условия, при которых лицо согласилось аннулировать отсрочку путем подачи личного заявления.

Читайте также:

Евгений Филипец отметил, что доказать в суде, факт, что заявление об аннулировании отсрочки было написано под давлением, практически невозможно, поскольку формально это было добровольное волеизъявление самого человека.

В таких случаях вместо обжалования факта призыва правозащитник считает лучшим вариантом сосредоточиться на процессе увольнения с военной службы.

Можно ли уволиться со службы в ВСУ во время прохождения БЗИН

Законодательство предусматривает, что основания для получения отсрочки во время мобилизации и для увольнения из армии в случае гибели или пропажи без вести полнородного или неполнородного брата абсолютно зеркальные. Процедуру увольнения можно запустить уже во время прохождения базовой военной подготовки на полигоне, которая обычно длится от 43 до 53 дней.

Юрист подчеркивает, что учебные центры имеют все полномочия по увольнению зачисленных к ним лиц, несмотря на частые заявления руководства полигонов об отсутствии таких прав.

После представления соответствующего рапорта процесс увольнения, согласно действующему законодательству, должен длиться не более 14 дней. Когда военнослужащий получит документы из части и вернется домой, ему придется снова стать на военный учет по месту регистрации и заново пройти процедуру оформления той же отсрочки.

"Поэтому мы спокойно объяснили людям, объяснили семье, что сейчас не стоит предпринимать никаких активных действий, нужно дождаться, когда этот человек окажется на полигоне, и тогда быстро начать процесс увольнения с военной службы. Еще раз подчеркиваю: основанием для отсрочки является случай, когда родной брат, полнородный или неполнородный, пропал без вести на войне или погиб; в таком случае человек имеет право на отсрочку и на увольнение с военной службы. Именно это и стало основой такого спокойного подхода к данному вопросу. Люди спрашивают, можно ли потом снова оформить отсрочку по этому основанию? Однозначный ответ — да", — заявил юрист.

Как сообщает Новини.LIVE, военнослужащие имеют законную возможность уволиться с военной службы для заботы о больной матери, даже при наличии взрослого брата. Согласно свежей судебной практике, если другие трудоспособные родственники из-за своего состояния или обстоятельств фактически не могут гарантировать постоянный надзор, командование не имеет права блокировать рапорт на увольнение.

Также в Минобороны напомнили, что предоставленная бронь от призыва не вечна, носит исключительно временный характер и может быть отменена по ряду обстоятельств. Какие причины наиболее часто влияют на отмену бронирования?