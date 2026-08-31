Як повернути водійське посвідчення після суду з ТЦК: інструкція

Працівник ТЦК та СП спілкується з громадянином. Фото: Reuters

За неявку до територіального центру комплектування за викликом українцям загрожує кримінальна та адміністративна відповідальність, а також втрата водійських прав. Повернути можливість сісти за кермо можна лише після оновлення облікових даних, після чого заборону офіційно зніме державна виконавча служба.

Про це наголосили у пресслужбі Сил оборон України, передає Новини.LIVE.

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Як повернути водійські права після покарання з боку ТЦК

Громадяни, які вирішили проігнорувати офіційний виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, ризикують тимчасово перетворитися на пішоходів.

У разі неявки за повісткою представники військкомату наділені повноваженнями ініціювати процес блокування водійських прав військовозобов'язаного.

Для цього ТЦК та СП формує та направляє відповідний позов до судової інстанції. Військкоми не можуть самостійно забрати посвідчення — остаточне рішення щодо того, позбавляти людину права керування транспортним засобом чи ні, ухвалює безпосередньо суд.

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Окрім ризику втратити водійські документи, за ігнорування виклику до військкомату чинним законодавством чітко передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Якщо ж суд вже виніс рішення про заборону керування автомобілем, військовозобов'язаному необхідно насамперед виконати вимогу закону та оновити свої персональні облікові дані.

Щойно людина це зробить, територіальний центр комплектування самостійно надсилає відповідне повідомлення до виконавчої служби. Отримавши такий сигнал від ТЦК та СП про виконання вимог, виконавці офіційно знімають усі встановлені раніше заборони, повністю повертаючи особі статус водія.

Новини.LIVE писали також раніше про те, що самостійне виховання дитини після смерті матері гарантує батькові відстрочку від мобілізації лише до досягнення сином чи донькою повноліття. Але навчання дитини на денній формі вишу після 18 років не продовжує дію цієї пільги, тож чоловікові доведеться шукати інші законні варіанти для захисту від призову.

Також під час перевірки військово-облікових документів водій не зобов'язаний виходити з салону автомобіля на вимогу військових. Постанова Кабміну № 560 не містить окремої норми, яка б надавала працівникам ТЦК повноваження вимагати від водія покинути транспортний засіб виключно заради пред'явлення паперів чи електронного документа.