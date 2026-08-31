Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Лишили прав за неявку в ТЦК: порядок восстановления

Лишили прав за неявку в ТЦК: порядок восстановления

Ua ru
31 августа 2026 21:40
Как вернуть водительское удостоверение после суда с ТЦК: инструкция
Сотрудник ТЦК и СП беседует с гражданином. Фото: Reuters

За неявку в территориальный центр комплектования по вызову украинцам грозит уголовная и административная ответственность, а также лишение водительских прав. Восстановить право на управление транспортным средством можно только после обновления учетных данных, после чего запрет будет официально снят Государственной исполнительной службой.

Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как вернуть водительские права после наказания со стороны ТЦК

Граждане, решившие проигнорировать официальную повестку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, рискуют временно превратиться в пешеходов.

В случае неявки по повестке представители военкомата уполномочены инициировать процесс блокировки водительских прав военнообязанного.

Для этого ТЦК и СП формирует и направляет соответствующий иск в судебную инстанцию. Военкомы не могут самостоятельно изъять удостоверение — окончательное решение о том, лишать ли человека права управления транспортным средством или нет, принимает непосредственно суд.

Читайте также:

Помимо риска лишиться водительских документов, за игнорирование вызова в военкомат действующим законодательством четко предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Если же суд уже вынес решение о запрете управления автомобилем, военнообязанному необходимо в первую очередь выполнить требование закона и обновить свои персональные учетные данные.

Как только человек это сделает, территориальный центр комплектования самостоятельно направляет соответствующее уведомление в исполнительную службу. Получив такой сигнал от ТЦК и СП о выполнении требований, исполнители официально снимают все установленные ранее запреты, полностью возвращая лицу статус водителя.

Новини.LIVE также писали ранее о том, что самостоятельное воспитание ребенка после смерти матери гарантирует отцу отсрочку от мобилизации только до достижения сыном или дочерью совершеннолетия. Однако обучение ребенка на дневной форме в вузе после 18 лет не продлевает действие этой льготы, поэтому мужчине придется искать другие законные варианты для защиты от призыва.

Также во время проверки военно-учетных документов водитель не обязан выходить из салона автомобиля по требованию военных. Постановление Кабмина № 560 не содержит отдельной нормы, которая предоставляла бы сотрудникам ТЦК полномочия требовать от водителя покинуть транспортное средство исключительно для предъявления бумаг или электронного документа.

суд нарушения водители ТЦК и СП права
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации