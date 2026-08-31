Как вернуть водительское удостоверение после суда с ТЦК: инструкция

Сотрудник ТЦК и СП беседует с гражданином. Фото: Reuters

За неявку в территориальный центр комплектования по вызову украинцам грозит уголовная и административная ответственность, а также лишение водительских прав. Восстановить право на управление транспортным средством можно только после обновления учетных данных, после чего запрет будет официально снят Государственной исполнительной службой.

Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Как вернуть водительские права после наказания со стороны ТЦК

Граждане, решившие проигнорировать официальную повестку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, рискуют временно превратиться в пешеходов.

В случае неявки по повестке представители военкомата уполномочены инициировать процесс блокировки водительских прав военнообязанного.

Для этого ТЦК и СП формирует и направляет соответствующий иск в судебную инстанцию. Военкомы не могут самостоятельно изъять удостоверение — окончательное решение о том, лишать ли человека права управления транспортным средством или нет, принимает непосредственно суд.

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Помимо риска лишиться водительских документов, за игнорирование вызова в военкомат действующим законодательством четко предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Если же суд уже вынес решение о запрете управления автомобилем, военнообязанному необходимо в первую очередь выполнить требование закона и обновить свои персональные учетные данные.

Как только человек это сделает, территориальный центр комплектования самостоятельно направляет соответствующее уведомление в исполнительную службу. Получив такой сигнал от ТЦК и СП о выполнении требований, исполнители официально снимают все установленные ранее запреты, полностью возвращая лицу статус водителя.

Новини.LIVE также писали ранее о том, что самостоятельное воспитание ребенка после смерти матери гарантирует отцу отсрочку от мобилизации только до достижения сыном или дочерью совершеннолетия. Однако обучение ребенка на дневной форме в вузе после 18 лет не продлевает действие этой льготы, поэтому мужчине придется искать другие законные варианты для защиты от призыва.

Также во время проверки военно-учетных документов водитель не обязан выходить из салона автомобиля по требованию военных. Постановление Кабмина № 560 не содержит отдельной нормы, которая предоставляла бы сотрудникам ТЦК полномочия требовать от водителя покинуть транспортное средство исключительно для предъявления бумаг или электронного документа.