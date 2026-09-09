Учитель получил призывную повестку: нужно ли обращаться в ТЦК

Проверка документов сотрудником ТЦК. Фото: Львовский ОТЦК и СП

Устройство на работу учителем в школу дает право на отсрочку даже в том случае, если на руках уже имеется мобилизационное распоряжение. Впрочем, граждане обязаны сообщить о своём новом статусе представителям ТЦК. Сделать это следует до наступления даты, указанной в боевой повестке, чтобы избежать юридических проблем.

Об этом сообщили адвокаты на портале uristy.ua, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что делать учителю с отсрочкой при получении боевой повестки

К правозащитникам обратился мужчина, которому территориальный центр комплектования уже выдал мобилизационное распоряжение. Однако после вручения этого документа гражданин успел устроиться на педагогическую должность в школу, что по закону гарантирует ему освобождение от мобилизации.

Несмотря на наличие законного основания не идти в армию,просто проигнорировать полученную повестку нельзя. Представители ТЦК не имеют права мобилизовать такого человека, но он должен надлежащим образом подтвердить изменение своего статуса. По словам специалистов, военкомат необходимо проинформировать об оформленной отсрочке в любом случае.

Юрист Евгений Корнийчук объясняет, что у военнообязанного есть два законных способа решения этой проблемы: личный визит или дистанционная коммуникация.

Читайте также:

"Вам нужно явиться в ТЦК до даты, указанной в боевой повестке, чтобы погасить боевое распоряжение. Либовы можете уведомить ТЦК по почте, отправив обращение, в котором укажите, что вы не явитесь по боевой повестке по той причине, что у вас есть право на отсрочку. К обращению необходимо приложить копию боевого распоряжения, решение о предоставлении отсрочки или выписку из «Резерв+», где указано право на отсрочку", — поясняет юрист.

В целом украинское военное законодательство различает несколько видов повесток. Большинство из них представляют собой обычный вызов в ТЦК и СП для обновления личных военно-учетных данных или прохождения проверки состояния здоровья на военно-врачебной комиссии.

В то же время так называемая боевая повестка, которую используют в особый период для проведения мобилизации, означает непосредственную отправку гражданина в подразделение, поэтому, чтобы её аннулировать, необходимо четко соблюсти все формальные процедуры.

Новини.LIVE сообщали, что игнорирование повестки и неявка в ТЦК влечет за собой как административное наказание или даже уголовное дело, так и принудительное временное лишение водительских прав. Снова легально сесть за руль удастся только после того, как военнообязанный полностью обновит свои данные в центре комплектования.

В то же время бывают случаи, когда ТЦК призывают на службу людей, имеющих право на освобождение от военной службы. Юрист рассказал о личном случае, когда таким образом мобилизовали мужчину, чей брат пропал без вести на войне, заставив его под психологическим давлением собственноручно отказаться от гарантированной отсрочки. Хотя обжаловать такой призыв в суде практически безнадежно из-за наличия подписанного заявления, законный способ демобилизоваться существует.