Відстрочка для педагогів - чи буде автоматичне продовження ТЦК

Відстрочка для учителя — чи продовжить її ТЦК автоматично
Згідно із законодавством, відстрочка від мобілізації для педагогів має продовжуватися в ТЦК автоматично. Якщо ж цього не відбулося, то ТЦК має повідомити громадянина про необхідність надання підтверджувальних документів.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Відстрочка від мобілізації для педагогів
Працівники педагогічної сфери мають право на відстрочку від мобілізації в особливий період.
Більш того, це право забезпечує ще й автоматичне продовження такої відстрочки.
"Відстрочка повинна бути продовжена автоматично після перевірки ТЦК, яка відбувається з виданням Указу Президента про продовження строку мобілізації", — пояснив адвокат Юрій Айвазян, коментуючи питання про те, як продовжується відстрочка для педагогів.
Якщо відстрочку не продовжують автоматично
Втім, існує і можливість продовження відстрочки у ситуації, коли автоматичний процес у ТЦК не спрацює.
"Якщо ТЦК не зможе перевірити підставу для відстрочки за допомогою реєстрів, останній повинен Вас повідомити про необхідність подання підтверджувальних документів", — запевнив громадянина Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи треба надати в ТЦК учителю, щоб отримати відстрочку.
Додамо, ми повідомляли про те, що робити, коли вчитель отримав повістку.
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