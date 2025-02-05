Відстрочка для педагогів - чи буде автоматичне продовження ТЦК

Оформлення відстрочки в ТЦК. Фото: УНІАН

Згідно із законодавством, відстрочка від мобілізації для педагогів має продовжуватися в ТЦК автоматично. Якщо ж цього не відбулося, то ТЦК має повідомити громадянина про необхідність надання підтверджувальних документів.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка від мобілізації для педагогів

Працівники педагогічної сфери мають право на відстрочку від мобілізації в особливий період.

Більш того, це право забезпечує ще й автоматичне продовження такої відстрочки.

"Відстрочка повинна бути продовжена автоматично після перевірки ТЦК, яка відбувається з виданням Указу Президента про продовження строку мобілізації", — пояснив адвокат Юрій Айвазян, коментуючи питання про те, як продовжується відстрочка для педагогів.

Якщо відстрочку не продовжують автоматично

Втім, існує і можливість продовження відстрочки у ситуації, коли автоматичний процес у ТЦК не спрацює.

"Якщо ТЦК не зможе перевірити підставу для відстрочки за допомогою реєстрів, останній повинен Вас повідомити про необхідність подання підтверджувальних документів", — запевнив громадянина Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи треба надати в ТЦК учителю, щоб отримати відстрочку.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити, коли вчитель отримав повістку.