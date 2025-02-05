Отсрочка для педагогов - будет ли автоматическое продление ТЦК

Отсрочка для учителя — продлит ли ее ТЦК автоматически
Согласно законодательству, отсрочка от мобилизации для педагогов должна продолжаться в ТЦК автоматически. Если же этого не произошло, то ТЦК должен уведомить гражданина о необходимости предоставления подтверждающих документов.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка от мобилизации для педагогов
Работники педагогической сферы имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период.
Более того, это право обеспечивает еще и автоматическое продление такой отсрочки.
"Отсрочка должна быть продлена автоматически после проверки ТЦК, которая происходит с изданием Указа Президента о продлении срока мобилизации", — пояснил адвокат Юрий Айвазян, комментируя вопрос о том, как продлевается отсрочка для педагогов.
Если отсрочку не продлевают автоматически
Впрочем, существует и возможность продления отсрочки в ситуации, когда автоматический процесс в ТЦК не сработает.
"Если ТЦК не сможет проверить основание для отсрочки с помощью реестров, последний должен Вас уведомить о необходимости представления подтверждающих документов", — заверил гражданина Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, какие документы надо предоставить в ТЦК учителю, чтобы получить отсрочку.
Добавим, мы сообщали о том, что делать, когда учитель получил повестку.
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