Отсрочка для педагогов - будет ли автоматическое продление ТЦК

Оформление отсрочки в ТЦК. Фото: УНІАН

Согласно законодательству, отсрочка от мобилизации для педагогов должна продолжаться в ТЦК автоматически. Если же этого не произошло, то ТЦК должен уведомить гражданина о необходимости предоставления подтверждающих документов.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Работники педагогической сферы имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период.

Более того, это право обеспечивает еще и автоматическое продление такой отсрочки.

"Отсрочка должна быть продлена автоматически после проверки ТЦК, которая происходит с изданием Указа Президента о продлении срока мобилизации", — пояснил адвокат Юрий Айвазян, комментируя вопрос о том, как продлевается отсрочка для педагогов.

Если отсрочку не продлевают автоматически

Впрочем, существует и возможность продления отсрочки в ситуации, когда автоматический процесс в ТЦК не сработает.

"Если ТЦК не сможет проверить основание для отсрочки с помощью реестров, последний должен Вас уведомить о необходимости представления подтверждающих документов", — заверил гражданина Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы надо предоставить в ТЦК учителю, чтобы получить отсрочку.

Добавим, мы сообщали о том, что делать, когда учитель получил повестку.