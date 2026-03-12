Оформлення відстрочки за умови наявності родичів на окупованій території

Відстрочка для догляду можлива за наявності родичів у окупації. Фото: Media Center Ukraine, Одеський ОТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Військовозобов’язаний громадянин має право на отримання відстрочки від мобілізації, якщо планує доглядати за близьким родичем з інвалідністю. Юристи пояснили, чи можливо отримати відстрочку за наявності інших родичів на тимчасово окупованій території.

про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка та інші близькі родичі

Відстрочка від мобілізації надається військовозобов’язаним громадянам за умови наявності відповідних підстав. Однією із основних підстав є постійний догляд за близьким родичем, потреба у якому підтверджена документально.

Для оформлення відстрочки за такою причиною потрібне дотримання цілої низки умов, вказаних у законі. Такою умовою, зокрема, є відсутність інших близьких родичів, крім військовозобов’язаного, який і оформлює відстрочку.

До юристів звернувся громадянин, який планує отримати відстрочку для догляду за матір’ю, що має інвалідність першої групи. При цьому із близьких родичів у неї, крім сина, є ще донька — але вона перебуває на тимчасово окупованій території.

Чоловік поцікавився, чи отримає він відстрочку у такій ситуації. Юристи пояснили, що теоретично відстрочка може бути оформлена, але є ціла низка нюансів.

Чи впливає проживання в окупації на відстрочку

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, як бути із наявністю близького родича. "Необхідно додати докази того, що сестра проживає на тимчасово окупованій території, у зв'язку з чим не може доглядати за матір'ю", — підкреслив юрист.

Айвазян додав, що цього може вистачити для отримання відстрочки від мобілізації (чи для звільнення зі Збройних сил України). Але, можливо, доведеться здійснити ще кілька кроків.

"Щодо шансів на успіх, то цілком імовірно, що право на відстрочку прийдеться відстоювати у судовому порядку", — визнав адвокат. Але факт перебування близького родича в окупації теоретично не має стати на заваді процесу оформлення відстрочки.

