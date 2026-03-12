Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Відстрочка для догляду, якщо є члени родини в окупації

Відстрочка для догляду, якщо є члени родини в окупації

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 00:30
Оформлення відстрочки за умови наявності родичів на окупованій території
Відстрочка для догляду можлива за наявності родичів у окупації. Фото: Media Center Ukraine, Одеський ОТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Військовозобов’язаний громадянин має право на отримання відстрочки від мобілізації, якщо планує доглядати за близьким родичем з інвалідністю. Юристи пояснили, чи можливо отримати відстрочку за наявності інших родичів на тимчасово окупованій території.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Відстрочка та інші близькі родичі

Відстрочка від мобілізації надається військовозобов’язаним громадянам за умови наявності відповідних підстав. Однією із основних підстав є постійний догляд за близьким родичем, потреба у якому підтверджена документально.

Для оформлення відстрочки за такою причиною потрібне дотримання цілої низки умов, вказаних у законі. Такою умовою, зокрема, є відсутність інших близьких родичів, крім військовозобов’язаного, який і оформлює відстрочку.

До юристів звернувся громадянин, який планує отримати відстрочку для догляду за матір’ю, що має інвалідність першої групи. При цьому із близьких родичів у неї, крім сина, є ще донька — але вона перебуває на тимчасово окупованій території.

Чоловік поцікавився, чи отримає він відстрочку у такій ситуації. Юристи пояснили, що теоретично відстрочка може бути оформлена, але є ціла низка нюансів.

Чи впливає проживання в окупації на відстрочку

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, як бути із наявністю близького родича. "Необхідно додати докази того, що сестра проживає на тимчасово окупованій території, у зв'язку з чим не може доглядати за матір'ю", — підкреслив юрист.

Айвазян додав, що цього може вистачити для отримання відстрочки від мобілізації (чи для звільнення зі Збройних сил України). Але, можливо, доведеться здійснити ще кілька кроків.

"Щодо шансів на успіх, то цілком імовірно, що право на відстрочку прийдеться відстоювати у судовому порядку", — визнав адвокат. Але факт перебування близького родича в окупації теоретично не має стати на заваді процесу оформлення відстрочки.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, де треба оформлювати відстрочку для догляду, через ЦНАП чи у "Резерв+".

 Відстрочка для догляду може бути оформлена у кількох варіантах. Але за умови додаткових обставин документи можна подати тільки через центр надання адміністративних послуг.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна офіційно працювати, оформивши відстрочку для догляду.

Якщо військовозобов’язаний громадянин оформив відстрочку від мобілізації для догляду за батьками, він має право офіційно влаштуватися на роботу. На відстрочку цей крок не вплине, але вплине на соціальну виплату.

мобілізація окупація відстрочка догляд ТОТ
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації