Отсрочка по уходу, наличие родственников на оккупированной территории

Военнообязанный гражданин имеет право на получение отсрочки от мобилизации, если планирует ухаживать за близким родственником с инвалидностью. Юристы объяснили, возможно ли получить отсрочку при наличии других родственников на временно оккупированной территории.

Отсрочка и другие близкие родственники

Отсрочка от мобилизации предоставляется военнообязанным гражданам при условии наличия соответствующих оснований. Одним из основных оснований является постоянный уход за близким родственником, потребность в котором подтверждена документально.

Для оформления отсрочки по такой причине требуется соблюдение целого ряда условий, указанных в законе. Таким условием, в частности, является отсутствие других близких родственников, кроме военнообязанного, который и оформляет отсрочку.

К юристам обратился гражданин, который планирует получить отсрочку для ухода за матерью, имеющей инвалидность первой группы. При этом из близких родственников у нее, кроме сына, есть еще дочь — но она находится на временно оккупированной территории.

Мужчина поинтересовался, получит ли он отсрочку в такой ситуации. Юристы объяснили, что теоретически отсрочка может быть оформлена, но есть целый ряд нюансов.

Влияет ли проживание в оккупации на отсрочку

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, как быть с наличием близкого родственника. "Необходимо добавить доказательства того, что сестра проживает на временно оккупированной территории, в связи с чем не может ухаживать за матерью", — подчеркнул юрист.

Айвазян добавил, что этого может хватить для получения отсрочки от мобилизации (или для увольнения из Вооруженных сил Украины). Но, возможно, придется осуществить еще несколько шагов.

"Что касается шансов на успех, то вполне вероятно, что право на отсрочку придется отстаивать в судебном порядке", — признал адвокат. Но факт пребывания близкого родственника в оккупации теоретически не должен помешать процессу оформления отсрочки.

