Главная ТЦК Влияние родственников в оккупации на отсрочку по уходу

Влияние родственников в оккупации на отсрочку по уходу

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 00:30
Отсрочка по уходу, наличие родственников на оккупированной территории
Отсрочка для ухода возможна при наличии родственников в оккупации. Фото: Media Center Ukraine, Одесский ОТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

Военнообязанный гражданин имеет право на получение отсрочки от мобилизации, если планирует ухаживать за близким родственником с инвалидностью. Юристы объяснили, возможно ли получить отсрочку при наличии других родственников на временно оккупированной территории.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Отсрочка и другие близкие родственники

Отсрочка от мобилизации предоставляется военнообязанным гражданам при условии наличия соответствующих оснований. Одним из основных оснований является постоянный уход за близким родственником, потребность в котором подтверждена документально.

Для оформления отсрочки по такой причине требуется соблюдение целого ряда условий, указанных в законе. Таким условием, в частности, является отсутствие других близких родственников, кроме военнообязанного, который и оформляет отсрочку.

К юристам обратился гражданин, который планирует получить отсрочку для ухода за матерью, имеющей инвалидность первой группы. При этом из близких родственников у нее, кроме сына, есть еще дочь — но она находится на временно оккупированной территории.

Мужчина поинтересовался, получит ли он отсрочку в такой ситуации. Юристы объяснили, что теоретически отсрочка может быть оформлена, но есть целый ряд нюансов.

Влияет ли проживание в оккупации на отсрочку

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, как быть с наличием близкого родственника. "Необходимо добавить доказательства того, что сестра проживает на временно оккупированной территории, в связи с чем не может ухаживать за матерью", — подчеркнул юрист.

Айвазян добавил, что этого может хватить для получения отсрочки от мобилизации (или для увольнения из Вооруженных сил Украины). Но, возможно, придется осуществить еще несколько шагов.

"Что касается шансов на успех, то вполне вероятно, что право на отсрочку придется отстаивать в судебном порядке", — признал адвокат. Но факт пребывания близкого родственника в оккупации теоретически не должен помешать процессу оформления отсрочки.

Напомним, мы ранее писали о том, где надо оформлять отсрочку для ухода, через ЦНАП или в "Резерв+".

Отсрочка для ухода может быть оформлена в нескольких вариантах. Но при условии дополнительных обстоятельств документы можно подать только через центр предоставления административных услуг.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли официально работать, оформив отсрочку для ухода.

Если военнообязанный гражданин оформил отсрочку от мобилизации для ухода за родителями, он имеет право официально устроиться на работу. На отсрочку этот шаг не повлияет, но повлияет на социальную выплату.

мобилизация оккупация отсрочка уход ВОТ
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
