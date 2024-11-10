Відстрочка для догляду за дитиною з інвалідністю - проблеми під час оформлення

Чоловік і дитина з інвалідністю. Фото: fakty.com.ua

Чоловік, який хоче оформити відстрочку від мобілізації через наявність у нього неповнолітньої дитини з інвалідністю, може зіткнутися з серйозною проблемою. Йому треба буде довести, що ця особа більше не має жодних родичів, які б могли виховувати і утримувати її.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Станіслав Гіммельфарб.

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Однією із причин, які надають право на відстрочку від мобілізації, є наявність у військовозобов’язаного дитини з інвалідністю.

Для того, аби оформити відстрочку з такою причиною, крім наявності самої неповнолітньої особи з інвалідністю, потрібно, що у цієї особи не було жодних інших родичів, які могли б її виховувати.

Головна проблема з відстрочкою за такою причиною

Саме у цьому моментів, підкреслив Станіслав Гіммельфарб, є серйозна проблема для військовозобов’язаних, які хочуть оформити відстрочку.

Адвокат нагадав статтю 264 Сімейного кодексу, де йдеться про те, що "повнолітні брати, сестри, пасинки, падчерки зобов`язані піклуватися про брата, сестру, вітчима, мачуху, які виховували їх та надавали їм матеріальну допомогу".

"Таким чином, коло осіб, які, теоретично, мають обов’язок щодо виховання дитини, є досить широким", — підкреслив Гіммельфарб.

У такому випадку своє рішення може ухвалити суд, але і з цим можуть виникнути проблеми.

"Таке рішення суду повинно встановити два факти — як факт того що військовослужбовець самостійно виховує дитину так і факт відсутності інших осіб, які зобов’язані виховувати дитину. А доказування другого факту, на мій погляд, є досить проблемним", — наголосив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як довести факт утримання трьох чи більше неповнолітніх дітей.

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