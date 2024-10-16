Чи можуть мобілізувати батька-одинака під час війни - деталі

Батько з неповнолітньою дитиною. Фото: lexinform.com.ua

Чоловік, який самостійно виховує неповнолітніх дітей, має право на відстрочку від мобілізації. Але якщо він не оформить це право документально у ТЦК, його можуть мобілізувати і відправити на війну.

Про це на порталі "Юристи.UA" написала юристка Ангеліна Лисак.

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Які документи потрібні для відстрочки батьку-одинаку

Українське законодавство передбачає, що військовозобов’язаний чоловік, який має на самостійному вихованні неповнолітніх дітей, може отримати відстрочку від мобілізації.

Для цього разом із заявою про надання відстрочки він має надати до ТЦК такі документи:

військово-обліковий документ;

свідоцтво про народження дитини (дітей) із зазначенням батьківства військовозобов’язаного;

свідоцтво про смерть іншого з батьків чи позбавлення його, тобто її материнських прав.

Коли такого громадянина все ж мобілізують

Втім, пояснила Ангеліна Лисак, можуть бути ситуації, коли такого громадянина все одно мобілізують до ЗСУ під час дії воєнного стану.

"Якщо в чоловіка не оформлена відстрочка через самостійне виховання дітей, то можуть мобілізувати", — зазначила юристка.

Таким чином, батько-одинак має обов’язково оформити своє право на відстрочку, інакше навіть за наявності дітей, які не мають матері, його можуть відправити до Збройних сил України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки розглядатимуть заяву про надання відстрочки.

Також ми повідомляли, хто зможе оформити відстрочку онлайн, а кому ця послуга буде недоступною.