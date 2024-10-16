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Если отец-одиночка — когда могут мобилизовать в ВСУ

16 октября 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Могут ли мобилизовать отца-одиночку во время войны - детали
Отец с несовершеннолетним ребенком. Фото: lexinform.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Мужчина, самостоятельно воспитывающий несовершеннолетних детей, имеет право на отсрочку от мобилизации. Но если он не оформит это право документально в ТЦК, то его могут мобилизовать и отправить на войну.

Об этом на портале "Юристи.UA" написала юрист Ангелина Лысак.

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Какие документы нужны для отсрочки отцу-одиночке

Украинское законодательство предусматривает, что военнообязанный мужчина, имеющий на самостоятельном воспитании несовершеннолетних детей, может получить отсрочку от мобилизации.

Для этого вместе с заявлением о предоставлении отсрочки он должен предоставить в ТЦК следующие документы:

  • военно-учетный документ;
  • свидетельство о рождении ребенка (детей) с указанием отцовства военнообязанного;
  • свидетельство о смерти другого родителя или лишении его, то есть его материнских прав.

Когда такого гражданина все же мобилизуют

Впрочем, объяснила Ангелина Лысак, могут быть ситуации, когда такого гражданина все равно мобилизуют в ВСУ во время действия военного положения.

"Если у мужчины не оформлена отсрочка по самостоятельному воспитанию детей, то могут мобилизовать", — отметила юрист.

Таким образом, одинокий отец должен обязательно оформить свое право на отсрочку, иначе даже при наличии детей, не имеющих матери, его могут отправить в Вооруженные силы Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько будут рассматривать заявление о предоставлении отсрочки.

Также мы сообщали, кто сможет оформить отсрочку онлайн, а кому эта услуга будет недоступна.

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