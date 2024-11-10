Отсрочка по уходу за ребенком с инвалидностью - проблемы при оформлении

Мужчина и ребенок с инвалидностью. Фото: fakty.com.ua

Мужчина, желающий оформить отсрочку от мобилизации из-за наличия у него несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью, может столкнуться с серьезной проблемой. Ему нужно будет доказать, что у этого человека больше нет родственников, которые могли бы воспитывать и содержать его.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Станислав Гиммельфарб.

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Одной из причин, дающих право на отсрочку от мобилизации, является наличие у военнообязанного ребенка с инвалидностью.

Для того чтобы оформить отсрочку с такой причиной, кроме наличия самого несовершеннолетнего лица с инвалидностью, нужно, что у этого лица не было никаких других родственников, которые могли бы его воспитывать.

Главная проблема с отсрочкой по такой причине

Именно в этом моменте, подчеркнул Станислав Гиммельфарб, есть серьезная проблема для военнообязанных, которые хотят оформить отсрочку.

Адвокат напомнил статью 264 Семейного кодекса, где говорится, что "совершеннолетние братья, сестры, пасынки, падчерицы обязаны заботиться о брате, сестре, отчима, мачехе, которые воспитывали их и оказывали им материальную помощь".

"Таким образом, круг лиц, теоретически имеющих обязанность по воспитанию ребенка, достаточно широк", — подчеркнул Гиммельфарб.

В таком случае свое решение может принять суд, но с этим могут возникнуть проблемы.

"Такое решение суда должно установить два факта — как факт того, что военнослужащий самостоятельно воспитывает ребенка, так и факт отсутствия других лиц, которые обязаны воспитывать ребенка. А доказывание второго факта, на мой взгляд, достаточно проблемное", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, как доказать факт содержания трех или более несовершеннолетних детей.

Также мы сообщали о том, могут ли мобилизовать в ВСУ отца-одиночку.