Мобілізація в Україні — чоловік отримав повістку і відмовився від служби

Працівник ТЦК зупинив авто. Ілюстративне фото: УНІАН

Чоловік, посилаючись на те, що його родина перебуває в окупації, відмовився від мобілізації. Суд визнав його винним і засудив до трьох років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку Канівського міськрайонного суду Черкаської області йдеться про те, що 22 грудня 2023 року після проходження військово-лікарської комісії 49-річного чоловіка було визнано придатним до мобілізації. Через декілька днів, а саме 28 грудня того ж року, обвинуваченому намагалися дати бойову повістку на службу, але той категорично відмовився від її отримання.

У суді військовозобов'язаний свою вину визнав частково. За словами обвинуваченого, під час виїзду з Черкас його зупинила поліція, а згодом підійшли працівники ТЦК, які вручили повістку. Згодом чоловік прибув до ТЦК, де пройшов ВЛК, але відмовився від служби, бо його родина мешкає в окупації.

Чоловік пояснив, що хвилюється за свою родину і може лише працювати, внаслідок чого з заробітної плати вираховується військовий збір.

З грудня 2023 року до цього часу йому не вдалося вивезти свою родину з окупованої території. Зазначається, що вони мають бажання виїхати з цієї території, однак через ведення бойових дій не можуть цього зробити.

Рішення суду

Вивчивши усі деталі справи, суд визнав чоловіка винним та засудив до трьох років позбавлення волі.

Початок строку відбуття покарання рахується з дня взяття обвинуваченого під варту, тобто з 19 липня 2024 року.

Нагадаємо, на Волині судили чоловіка, якого вже втретє намагались мобілізувати. Чоловіка не приймали у військових частинах через скарги на хворобу, зрештою, він не з’явився в ТЦК після чергової повістки.

Раніше ми писали про те, що у Хмельницькому суд визнав невинним та виправдав безробітного у справі про ухилення від мобілізації, оскільки у повістці було неправильно зазначено прізвище чоловіка.