Мобилизация в Украине — мужчина обжаловал штраф ТЦК за позднее обновление военных данных

Работники ТЦК. Иллюстративное фото: Житомирский ОТЦК

Мужчина обжаловал в суде штраф в размере 17 тысяч гривен за несвоевременную постановку на воинский учет. Суд признал, что действия ТЦК были необоснованными и отменил соответствующий протокол.

Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре говорится о том, что 27 мая текущего года мужчина явился в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. Однако, как оказалось, на него был составлен протокол за то, что он в 2021 году не стал на учет военнообязанных.

Отмечается, что, по мнению ТЦК, военнообязанный несвоевременно стал на учет, будучи снятым с воинского учета призывников с достижением предельного возраста 27 лет.

Как отметил истец, по состоянию на 30 июня 2021 года дополнения к протоколу еще не существовало и за нарушение правил было определено наказание в виде штрафа от 510 грн до 850 грн, а не 17 тысяч грн, как заявлялось потом. Мужчине непонятно когда именно и за какое правонарушение он был наказан.

ТЦК в свою очередь указало, что истец в феврале 2011 года был взят на учет призывников и получил статус призывника. Согласно закону ему необходимо было самостоятельно явиться в том случае, если повестка не поступила в десятидневный срок со дня начала соответствующего очередного призыва, то есть до 10 апреля 2020 года. Однако в определенный срок мужчина в ТЦК не явился.

В связи с этим истца освободили от призыва на срочную военную службу в связи с достижением 27-летнего возраста, как не разысканного. Также в отношении мужчины 27 мая 2024 года был составлен протокол об административном нарушении.

Решение суда

Изучив детали дела, суд отменил постановление от 27 мая 2024 года, вынесенное начальником ТЦК о привлечении к административной ответственности истца и штрафе в размере 17 тысяч гривен. Производство по делу закрыли.

Напомним, военнообязанному мужчине, который сопровождал тестя с инвалидностью первой группы и имел бронирование, отказали в пересечении границы. Суд признал, что пограничники не имели оснований для такого решения, и отменил запрет.

Ранее мы писали о том, что в Одесской области солдат самовольно покинул воинскую часть, но получил шанс вернуться снова в службу. Суд удовлетворил ходатайство о его освобождении от уголовной ответственности, но выдвинул условие.