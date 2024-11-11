Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Чоловік прийшов оновити дані, але отримав штраф — що вирішив суд arrow

Чоловік прийшов оновити дані, але отримав штраф — що вирішив суд

11 листопада 2024 23:10
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Мобілізація в Україні — чоловік оскаржив штраф ТЦК за пізнє оновлення військових даних
Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: Житомирський ОТЦК
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Чоловік оскаржив у суді штраф у розмірі 17 тисяч гривень за несвоєчасну постановку на військовий облік. Суд визнав, що дії ТЦК були необґрунтованими і скасував відповідний протокол.

Про це йдеться у постанові суду, опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

У вироку йдеться про те, що 27 травня поточного року чоловік з'явився до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. Проте, як виявилося, на нього було складено протокол за те, що він у 2021 році не став на облік військовозобов'язаних.

Зазначається, що, на думку ТЦК, військовозобов'язаний несвоєчасно став на облік, бувши знятим з військового обліку призовників з досягненням граничного віку 27 років.

Як зазначив позивач, станом на 30 червня 2021 року доповнення до протоколу ще не існувало і за порушення правил було визначене покарання у виді штрафу від 510 грн до 850 грн, а не 17 тисяч грн, як заявлялося потім. Чоловіку незрозуміло коли саме та за яке правопорушення його було покарано.

ТЦК у свою чергу вказало, що позивач у лютому 2011 року був взятий на облік призовників та набув статус призовника. Відповідно до закону йому  необхідно було самостійно з`явитися у тому разі, якщо повістка не надійшла в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, тобто до 10 квітня 2020 року. Проте у визначений строк чоловік до ТЦК не з`явився.

У зв`язку із цим позивача звільнили від призову на строкову військову службу у зв`язку із досягненням 27-річного віку, як не розшуканого. Також відносно чоловіка 27 травня 2024 року було складено протокол про адміністративне порушення. 

Рішення суду

Вивчивши деталі справи, суд скасував постанову від 27 травня 2024 року, винесену начальником ТЦК про притягнення до адміністративної відповідальності позивача та штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Провадження у справі закрили.

Нагадаємо, військовозобов'язаному чоловіку, який супроводжував тестя з інвалідністю першої групи та мав бронювання, відмовили у перетині кордону. Суд визнав, що прикордонники не мали підстав для такого рішення, і скасував заборону.

Раніше ми писали про те, що на Одещині солдат самовільно залишив військову частину, але отримав шанс повернутися знову до служби. Суд задовольнив клопотання про його звільнення від кримінальної відповідальності, але висунув умову.

ТЦК та СП військовозобов'язані штраф мобілізація судові рішення військовий облік

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:16 Міністр агрополітики назвав одну із найпроблемніших галузей

06:10 Українці можуть втратити пенсію у 2025 році — хто під загрозою

06:07 День ангела 12 листопада — як привітати з іменинами

06:01 Може статися з кожним — чому блокують картки Ощадбанку

05:55 Як дізнатися чи наклав ТЦК та СП штраф за непоновлення даних

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:05 Яке сьогодні, 12 листопада, свято — заборони і народні прикмети

05:05 Дощ та туман — синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

04:30 З якими хворобами очей не мобілізують — вже є відповідь

03:26 "Азов" шукає лікарів-терапевтів — які умови праці на фронті

02:43 "Оплачуємо за проїзд" — контролерам видадуть особливі термінали

Ексклюзив

06:16 Міністр агрополітики назвав одну із найпроблемніших галузей

06:10 Українці можуть втратити пенсію у 2025 році — хто під загрозою

06:07 День ангела 12 листопада — як привітати з іменинами

06:01 Може статися з кожним — чому блокують картки Ощадбанку

05:55 Як дізнатися чи наклав ТЦК та СП штраф за непоновлення даних

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:05 Яке сьогодні, 12 листопада, свято — заборони і народні прикмети

05:05 Дощ та туман — синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

04:30 З якими хворобами очей не мобілізують — вже є відповідь

03:26 "Азов" шукає лікарів-терапевтів — які умови праці на фронті

02:43 "Оплачуємо за проїзд" — контролерам видадуть особливі термінали

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

Text

18:05 Підрив греблі та розстріл полонених бійців ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

Text

15:22 Камельчук назвав витрати на щомісячні премії вчителям

Text

13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE

Text

13:07 Нардеп Камельчук закликав розформувати ТЦК і назвав причину

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

12:09 Сазонов назвав зарплати сержантів та рядових солдатів

Text

11:51 У Раді відповіли, чи буде підвищення податків у цьому році

Text

10:12 РФ активно штурмує українські позиції на Курщині, — Сазонов

Text

08:00 Трамп готує завершення війни — ефір Ранок.LIVE

10 листопада 2024
Text

12:35 Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку