Мобілізація в Україні — чоловік оскаржив штраф ТЦК за пізнє оновлення військових даних

Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: Житомирський ОТЦК

Чоловік оскаржив у суді штраф у розмірі 17 тисяч гривень за несвоєчасну постановку на військовий облік. Суд визнав, що дії ТЦК були необґрунтованими і скасував відповідний протокол.

Про це йдеться у постанові суду, опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку йдеться про те, що 27 травня поточного року чоловік з'явився до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. Проте, як виявилося, на нього було складено протокол за те, що він у 2021 році не став на облік військовозобов'язаних.

Зазначається, що, на думку ТЦК, військовозобов'язаний несвоєчасно став на облік, бувши знятим з військового обліку призовників з досягненням граничного віку 27 років.

Як зазначив позивач, станом на 30 червня 2021 року доповнення до протоколу ще не існувало і за порушення правил було визначене покарання у виді штрафу від 510 грн до 850 грн, а не 17 тисяч грн, як заявлялося потім. Чоловіку незрозуміло коли саме та за яке правопорушення його було покарано.

ТЦК у свою чергу вказало, що позивач у лютому 2011 року був взятий на облік призовників та набув статус призовника. Відповідно до закону йому необхідно було самостійно з`явитися у тому разі, якщо повістка не надійшла в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, тобто до 10 квітня 2020 року. Проте у визначений строк чоловік до ТЦК не з`явився.

У зв`язку із цим позивача звільнили від призову на строкову військову службу у зв`язку із досягненням 27-річного віку, як не розшуканого. Також відносно чоловіка 27 травня 2024 року було складено протокол про адміністративне порушення.

Рішення суду

Вивчивши деталі справи, суд скасував постанову від 27 травня 2024 року, винесену начальником ТЦК про притягнення до адміністративної відповідальності позивача та штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Провадження у справі закрили.

Нагадаємо, військовозобов'язаному чоловіку, який супроводжував тестя з інвалідністю першої групи та мав бронювання, відмовили у перетині кордону. Суд визнав, що прикордонники не мали підстав для такого рішення, і скасував заборону.

Раніше ми писали про те, що на Одещині солдат самовільно залишив військову частину, але отримав шанс повернутися знову до служби. Суд задовольнив клопотання про його звільнення від кримінальної відповідальності, але висунув умову.