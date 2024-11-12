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Отказался от службы из-за семьи в оккупации — что решил суд

12 ноября 2024 22:33
Виктория Козырь - редактор
Мобилизация в Украине – мужчина получил повестку и отказался от службы
Сотрудник ТЦК остановил авто. Иллюстративное фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

Мужчина ссылаясь на то, что его семья находится в оккупации, отказался от мобилизации. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре Каневского горрайонного суда Черкасской области говорится о том, что 22 декабря 2023 года после прохождения военно-врачебной комиссии 49-летний мужчина был признан годным к мобилизации. Через несколько дней, а именно 28 декабря того же года, обвиняемому пытались дать боевую повестку на службу, но тот категорически отказался от ее получения. 

В суде военнообязанный свою вину признал частично. По словам обвиняемого, во время выезда из Черкасс его остановила полиция, а затем подошли работники ТЦК, которые вручили повестку. Впоследствии мужчина прибыл в ТЦК, где прошел ВВК, но отказался от службы, потому что его семья живет в оккупации.

Мужчина объяснил, что волнуется за свою семью и может только работать, в результате чего из заработной платы высчитывается военный сбор.

С декабря 2023 года до сих пор ему не удалось вывезти свою семью с оккупированной территории. Отмечается, что они имеют желание уехать с этой территории, однако из-за ведения боевых действий не могут этого сделать.

Решение суда

Изучив все детали дела, суд признал мужчину виновным и приговорил к трем годам лишения свободы. 

Начало срока отбывания наказания считается со дня взятия обвиняемого под стражу, то есть с 19 июля 2024 года.

Напомним, на Волыни судили мужчину, которого уже третий раз пытались мобилизовать. Мужчину не принимали в воинских частях из-за жалоб на болезнь, в конце концов, он не явился в ТЦК после очередной повестки.

Ранее мы писали о том, что в Хмельницком суд признал невиновным и оправдал безработного по делу об уклонении от мобилизации, поскольку в повестке была неправильно указана фамилия мужчины.

Черкасская область ТЦК и СП ВВК судебные решения ВСУ боевая повестка

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