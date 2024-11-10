На Хмельниччині суд виправдав чоловіка, який не прийшов за повісткою до ТЦК

На Хмельниччині чоловік не прибув до ТЦК — на чиєму боці суд
У Хмельницькому суд визнав невинним та виправдав безробітного у справі про ухилення від мобілізації за недоведеністю у його діях складу кримінального правопорушення. У повістці було неправильно зазначено прізвище чоловіка.
Про це повідомляє "Главком" із посиланням на дані судового реєстру.
Обставини справи
Суду стало відомо, що обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби у десантно-штурмових військах. Того ж дня співробітники ТЦК виписали військовозобов’язаному "бойову" повістку, яка передбачала відправлення до військової частини. Однак у призначений час чоловік не прибув на збір, не вказавши при цьому поважних причин.
У суді чоловік вини не визнав. Заявив, що не мав умислу ухилитись від мобілізації, оскільки прибув до ТЦК за телефонним дзвінком, без повістки. Там пройшов ВЛК і після проходження всіх лікарів отримав від військовослужбовців "бойову" повістку під підпис.
Як розповів обвинувачений, наступного дня після ВЛК почав збирати речі, зокрема купив білизну, одяг, берці. Через день йому зателефонували з ТЦК і повідомили, що неправильно зазначили прізвище обвинуваченого у "бойовій" повістці. Попросили під’їхати й одержати виправлений варіант.
Однак обвинувачений відповів відмовою, послався, що займається збором речей для відправлення у військо. Військовозобов’язаний зауважив, що не прибув на пункт збору, оскільки повістка виписана не на його прізвище і у разі, якби з ним щось сталося на полі бою, то "ні кому до цього не було б діла, за яким прізвищем його мали шукати родичі".
Суд допитав кількох військовослужбовців ТЦК. Вони підтвердили, що виписали повістку з помилкою і намагалися її виправити. Також було допитано слідчого, який реєстрував кримінальне правопорушення.
Що вирішив суд
Суд дійшов висновків, що орган досудового розслідування не досліджував і не збирав докази щодо поважності і причини неприбуття до ТЦК обвинуваченого. Також не надано оцінку обставинам, що повістка була виписана на інше прізвище.
У підсумку суд наголосив, що у діях обвинуваченого відсутній прямий умисел на ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.
Нагадаємо, мешканця Волині суд визнав винним у тому, що він ухилявся від мобілізації. Сам обвинувачений розповів, що у ТЦК його просто постійно відпускали додому.
Також Верховний Суд призначив ухилянту покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Суд не зважив навіть на те, що чоловік має матір-інваліда та дитину на утриманні.
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