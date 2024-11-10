На Хмельниччині суд виправдав чоловіка, який не прийшов за повісткою до ТЦК

Оформлення документів у ТЦК. Фото: Житомирський ТЦК

У Хмельницькому суд визнав невинним та виправдав безробітного у справі про ухилення від мобілізації за недоведеністю у його діях складу кримінального правопорушення. У повістці було неправильно зазначено прізвище чоловіка.

Про це повідомляє "Главком" із посиланням на дані судового реєстру.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби у десантно-штурмових військах. Того ж дня співробітники ТЦК виписали військовозобов’язаному "бойову" повістку, яка передбачала відправлення до військової частини. Однак у призначений час чоловік не прибув на збір, не вказавши при цьому поважних причин.

У суді чоловік вини не визнав. Заявив, що не мав умислу ухилитись від мобілізації, оскільки прибув до ТЦК за телефонним дзвінком, без повістки. Там пройшов ВЛК і після проходження всіх лікарів отримав від військовослужбовців "бойову" повістку під підпис.

Як розповів обвинувачений, наступного дня після ВЛК почав збирати речі, зокрема купив білизну, одяг, берці. Через день йому зателефонували з ТЦК і повідомили, що неправильно зазначили прізвище обвинуваченого у "бойовій" повістці. Попросили під’їхати й одержати виправлений варіант.

Однак обвинувачений відповів відмовою, послався, що займається збором речей для відправлення у військо. Військовозобов’язаний зауважив, що не прибув на пункт збору, оскільки повістка виписана не на його прізвище і у разі, якби з ним щось сталося на полі бою, то "ні кому до цього не було б діла, за яким прізвищем його мали шукати родичі".

Суд допитав кількох військовослужбовців ТЦК. Вони підтвердили, що виписали повістку з помилкою і намагалися її виправити. Також було допитано слідчого, який реєстрував кримінальне правопорушення.

Що вирішив суд

Суд дійшов висновків, що орган досудового розслідування не досліджував і не збирав докази щодо поважності і причини неприбуття до ТЦК обвинуваченого. Також не надано оцінку обставинам, що повістка була виписана на інше прізвище.

У підсумку суд наголосив, що у діях обвинуваченого відсутній прямий умисел на ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Нагадаємо, мешканця Волині суд визнав винним у тому, що він ухилявся від мобілізації. Сам обвинувачений розповів, що у ТЦК його просто постійно відпускали додому.

Також Верховний Суд призначив ухилянту покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Суд не зважив навіть на те, що чоловік має матір-інваліда та дитину на утриманні.