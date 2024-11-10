Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow На Хмельниччині чоловік не прибув до ТЦК — на чиєму боці суд arrow

На Хмельниччині чоловік не прибув до ТЦК — на чиєму боці суд

10 листопада 2024 08:06
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Хмельниччині суд виправдав чоловіка, який не прийшов за повісткою до ТЦК
Оформлення документів у ТЦК. Фото: Житомирський ТЦК
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Хмельницькому суд визнав невинним та виправдав безробітного у справі про ухилення від мобілізації за недоведеністю у його діях складу кримінального правопорушення. У повістці було неправильно зазначено прізвище чоловіка.

Про це повідомляє "Главком" із посиланням на дані судового реєстру.

Читайте також:

Обставини справи

Суду стало відомо, що обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби у десантно-штурмових військах. Того ж дня співробітники ТЦК виписали військовозобов’язаному "бойову" повістку, яка передбачала відправлення до військової частини. Однак у призначений час чоловік не прибув на збір, не вказавши при цьому поважних причин.

У суді чоловік вини не визнав. Заявив, що не мав умислу ухилитись від мобілізації, оскільки прибув до ТЦК за телефонним дзвінком, без повістки. Там пройшов ВЛК і після проходження всіх лікарів отримав від військовослужбовців "бойову" повістку під підпис.

Як розповів обвинувачений, наступного дня після ВЛК почав збирати речі, зокрема купив білизну, одяг, берці. Через день йому зателефонували з ТЦК і повідомили, що неправильно зазначили прізвище обвинуваченого у "бойовій" повістці. Попросили під’їхати й одержати виправлений варіант.

Однак обвинувачений відповів відмовою, послався, що займається збором речей для відправлення у військо. Військовозобов’язаний зауважив, що не прибув на пункт збору, оскільки повістка виписана не на його прізвище і у разі, якби з ним щось сталося на полі бою, то "ні кому до цього не було б діла, за яким прізвищем його мали шукати родичі".

Суд допитав кількох військовослужбовців ТЦК. Вони підтвердили, що виписали повістку з помилкою і намагалися її виправити. Також було допитано слідчого, який реєстрував кримінальне правопорушення.

Що вирішив суд

Суд дійшов висновків, що орган досудового розслідування не досліджував і не збирав докази щодо поважності і причини неприбуття до ТЦК обвинуваченого. Також не надано оцінку обставинам, що повістка була виписана на інше прізвище.

У підсумку суд наголосив, що у діях обвинуваченого відсутній прямий умисел на ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Нагадаємо, мешканця Волині суд визнав винним у тому, що він ухилявся від мобілізації. Сам обвинувачений розповів, що у ТЦК його просто постійно відпускали додому.

Також Верховний Суд призначив ухилянту покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Суд не зважив навіть на те, що чоловік має матір-інваліда та дитину на утриманні.

суд ТЦК та СП військовозобов'язані судові рішення повістки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:52 Нічого не знали про розмову Трампа і Путіна — реакція МЗС України

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

00:10 Морози підкрадаються — якою буде погода у Харкові

00:03 Як США підтримуватимуть Україну після Байдена — вже є відповідь

10 листопада 2024

23:42 Поворознюк перевів п’ятьох гравців Інгульця на мінімалку

23:32 Київ завтра чекає похолодання — синоптики вже дали прогноз

23:03 Дніпрянин відрізав ніс безхатьку — що вирішив Верховний суд

22:26 Трамп подзвонив Путіну, щоб обговорити війну в Україні — WP

22:18 Челсі та Арсенал не виявили сильнішого — як зіграли українці

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

21:56 Чекаємо на перший сніг — прогноз погоди на наступний тиждень

00:52 Нічого не знали про розмову Трампа і Путіна — реакція МЗС України

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

00:10 Морози підкрадаються — якою буде погода у Харкові

00:03 Як США підтримуватимуть Україну після Байдена — вже є відповідь

10 листопада 2024

23:42 Поворознюк перевів п’ятьох гравців Інгульця на мінімалку

23:32 Київ завтра чекає похолодання — синоптики вже дали прогноз

23:03 Дніпрянин відрізав ніс безхатьку — що вирішив Верховний суд

22:26 Трамп подзвонив Путіну, щоб обговорити війну в Україні — WP

22:18 Челсі та Арсенал не виявили сильнішого — як зіграли українці

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

21:56 Чекаємо на перший сніг — прогноз погоди на наступний тиждень

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

12:35 Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський

9 листопада 2024
Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Text

19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд