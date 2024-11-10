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На Хмельниччине мужчина не прибыл в ТЦК — на чьей стороне суд

10 ноября 2024 08:06
Виктория Козырь - редактор
В Хмельницкой области суд оправдал мужчину, который не пришел по повестке в ТЦК
Оформление документов в ТЦК Фото: Житомирский ТЦК
Виктория Козырь - редактор

В Хмельницком суд признал невиновным и оправдал безработного по делу об уклонении от мобилизации по недоказанности в его действиях состава уголовного преступления. В повестке была неправильно указана фамилия мужчины.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что обвиняемый прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его годным к службе в десантно-штурмовых войсках. В тот же день сотрудники ТЦК выписали военнообязанному "боевую" повестку, которая предусматривала отправку в воинскую часть. Однако в назначенное время мужчина не прибыл на сбор, не указав при этом уважительных причин.

В суде мужчина вины не признал. Заявил, что не имел умысла уклониться от мобилизации, поскольку прибыл в ТЦК по телефонному звонку без повестки. Там прошел ВЛК и после прохождения всех врачей получил от военнослужащих "боевую" повестку под подпись.

Как рассказал обвиняемый, на следующий день после ВЛК начал собирать вещи, в частности купил белье, одежду, берцы. Через день ему позвонили по телефону из ТЦК и сообщили, что неправильно указали фамилию обвиняемого в "боевой" повестке. Попросили подъехать и получить исправленный вариант.

Однако обвиняемый ответил отказом, сослался, что занимается сбором вещей для отправки в армию. Военнообязанный заметил, что не прибыл на пункт сбора, поскольку повестка выписана не на его фамилию и в случае, если бы с ним что-то произошло на поле боя, то "ни кому до этого не было бы дела, по какой фамилии его должны были искать родственники ".

Суд допросил нескольких военнослужащих ТЦК. Они подтвердили, что выписали повестку с ошибкой и пытались ее исправить. Также был допрошен следователь, регистрировавший уголовное правонарушение.

Что решил суд

Суд пришел к выводам, что орган досудебного расследования не исследовал и не собирал доказательства уважительности и причины неприбытия в ТЦК обвиняемого. Также не дана оценка обстоятельствам, что повестка была выписана на другую фамилию.

В итоге суд подчеркнул, что в действиях обвиняемого отсутствует прямой умысел на уклонение от призыва военной службы во время мобилизации.

Напомним, жителя Волыни суд признал виновным в уклонении от мобилизации. Сам обвиняемый рассказал, что в ТЦК его просто постоянно отпускали домой.

Также Верховный Суд назначил уклонисту наказание в виде трех лет лишения свободы. Суд не учел даже того, что мужчина имеет мать-инвалида и ребенка на иждивении.

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