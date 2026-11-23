Слухання справи у Рахівському суді. Фото ілюстративне: Прокуратура України

На Закарпатті суд виніс вирок переселенцю з Мелітополя, який відмовився від мобілізації через релігійні переконання. Чоловік понад 20 років належить до Свідків Єгови та раніше вже проходив альтернативну службу. Суд визнав його винним в ухиленні від призову, але дозволив залишитися на волі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на вирок Рахівського районного суду Закарпатської області від 19 листопада 2026 року.

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Чоловік відмовився від мобілізації

За матеріалами судової справи, чоловік у квітні 2022 року переїхав на Закарпаття. Він оселився разом із батьками у Великому Бичкові та став на військовий облік. У травні 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. У грудні того ж року чоловіку вручили повістку з вимогою з'явитися наступного дня. Однак він відмовився її підписувати та отримувати. У письмових поясненнях обвинувачений зазначив, що його релігійні переконання не дозволяють проходити військову службу, тому попросив замінити її альтернативною.

Проходив альтернативну службу

Під час судового розгляду з'ясувалося, що чоловік є Свідком Єгови з травня 2002 року. У 2018 році його призначили старійшиною релігійної громади. Він проводить богослужіння, навчає інших вірян та займається проповідницькою діяльністю. Крім того, у 2005-2007 роках чоловік уже проходив альтернативну невійськову службу. Тоді він працював на стадіоні "Спартак" у Мелітополі.

У суді обвинувачений пояснив, що не заперечує свого обов'язку перед державою, але не може носити військову форму, брати до рук зброю та складати військову присягу. Він погоджувався виконувати цивільну роботу й розповів, що після переїзду на Закарпаття допомагав переселенцям із продуктами, одягом та житлом.

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Що вирішив суд

Рахівський районний суд визнав, що чоловік справді багато років дотримується своїх релігійних переконань. Однак послався на постанову Верховного Суду від 27 жовтня 2025 року. Згідно з цим рішенням, релігійні переконання не звільняють військовозобов'язаного від призову під час мобілізації. Водночас їх необхідно враховувати під час визначення покарання та проходження військової служби.

Суд встановив, що обвинувачений знав про необхідність з'явитися на відправлення та про кримінальну відповідальність за відмову, проте свідомо не виконав вимогу. Прокурор просив призначити чоловікові чотири роки позбавлення волі. Суддя натомість визначив: три роки ув'язнення. Водночас засудженого звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим строком. Суд врахував, що раніше він не мав судимостей, не переховувався від ТЦК, відкрито повідомляв про свої переконання та допомагав іншим людям.

Інші судові рішення щодо віруючих

Додамо, що релігійні переконання неодноразово ставали причиною судових спорів щодо мобілізації. На Закарпатті суд раніше розглянув схожу справу про відмову від мобілізації через релігійні переконання. Чоловік, який належить до Свідків Єгови, відмовився отримувати повістку та просив замінити військову службу альтернативною. Суд визнав його винним в ухиленні від призову й призначив три роки позбавлення волі. Також священнослужитель Свідків Єгови намагався оскаржити свій призов, оскільки військова служба суперечила його вірі. Проте апеляційний суд визнав мобілізацію законною та відмовив чоловікові в задоволенні позову.

Схожу справу розглянули на Львівщині. Там 29-річний чоловік після проходження ВЛК відмовився отримувати повістку та не прибув до ТЦК для відправлення у військову частину. Він також пояснював свої дії релігійними переконаннями, однак суд визнав його винним в ухиленні від мобілізації та призначив три роки позбавлення волі.